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آل سلامة: إجراءات الحكومة الوقائية قطعت الطرق لانتشار "كورونا"

قال: خطوات موفقة أثبتت قدرة المملكة وتصدرها في مواجهة الأوبئة

قال رجل الأعمال صالح آل سلامة؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة دواء السلامة الطبية، إن ما تقوم به المملكة العربية السعودية، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ممثلة في وزارة الصحة، ووزيرها توفيق الربيعة؛ من إجراءات احترافية قطعت كُل الطرق لانتشار وباء كورونا.

وتابع: خطوات موفقة وتثبت أن السعودية دائماً يهمها المواطن بالدرجة الأولى، وذلك بتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بعد تفشي المرض الذي أصبح وباءً عالمياً، وكانت كل الدول قد وضعت إجراءات احترازية لحماية شعوبها، ولكن تصدّرت السعودية تلك الدول؛ لتصبح الأولى عربياً لتفادي تفشي المرض ومحاربته.

رجل الأعمال صالح آل سلامة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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آل سلامة: إجراءات الحكومة الوقائية قطعت الطرق لانتشار "كورونا"
سبق

قال رجل الأعمال صالح آل سلامة؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة دواء السلامة الطبية، إن ما تقوم به المملكة العربية السعودية، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ممثلة في وزارة الصحة، ووزيرها توفيق الربيعة؛ من إجراءات احترافية قطعت كُل الطرق لانتشار وباء كورونا.

وتابع: خطوات موفقة وتثبت أن السعودية دائماً يهمها المواطن بالدرجة الأولى، وذلك بتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بعد تفشي المرض الذي أصبح وباءً عالمياً، وكانت كل الدول قد وضعت إجراءات احترازية لحماية شعوبها، ولكن تصدّرت السعودية تلك الدول؛ لتصبح الأولى عربياً لتفادي تفشي المرض ومحاربته.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
01:12 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:25 PM

آل سلامة: إجراءات الحكومة الوقائية قطعت الطرق لانتشار "كورونا"

قال: خطوات موفقة أثبتت قدرة المملكة وتصدرها في مواجهة الأوبئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,315

قال رجل الأعمال صالح آل سلامة؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة دواء السلامة الطبية، إن ما تقوم به المملكة العربية السعودية، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ممثلة في وزارة الصحة، ووزيرها توفيق الربيعة؛ من إجراءات احترافية قطعت كُل الطرق لانتشار وباء كورونا.

وتابع: خطوات موفقة وتثبت أن السعودية دائماً يهمها المواطن بالدرجة الأولى، وذلك بتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بعد تفشي المرض الذي أصبح وباءً عالمياً، وكانت كل الدول قد وضعت إجراءات احترازية لحماية شعوبها، ولكن تصدّرت السعودية تلك الدول؛ لتصبح الأولى عربياً لتفادي تفشي المرض ومحاربته.

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