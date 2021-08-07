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البطل السعودي حامدي يفوز بأولى مبارياته بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو

حقق اللاعب السعودي طارق حامدي؛ أول فوز له ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه على اللاعب الأمريكي براين آر بنتيجة "4/1" ويستعد لنزاله الثالث أمام الإيراني بعد قليل .

وكان قد خسر حامدي؛ النزال الأوّل أمام الكرواتي 'إيڤان' بنتيجة '2 / 3'.

ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده، والكندي دانيال جيسينسكي، والأمريكي براين آر، والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبَي المركزيْن الأول والثاني، اللذين يتوّجان بالذهبية والفضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البطل السعودي حامدي يفوز بأولى مبارياته بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو
سبق

حقق اللاعب السعودي طارق حامدي؛ أول فوز له ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه على اللاعب الأمريكي براين آر بنتيجة "4/1" ويستعد لنزاله الثالث أمام الإيراني بعد قليل .

وكان قد خسر حامدي؛ النزال الأوّل أمام الكرواتي 'إيڤان' بنتيجة '2 / 3'.

ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده، والكندي دانيال جيسينسكي، والأمريكي براين آر، والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبَي المركزيْن الأول والثاني، اللذين يتوّجان بالذهبية والفضية.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
12:32 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
03:03 PM

البطل السعودي حامدي يفوز بأولى مبارياته بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق اللاعب السعودي طارق حامدي؛ أول فوز له ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه على اللاعب الأمريكي براين آر بنتيجة "4/1" ويستعد لنزاله الثالث أمام الإيراني بعد قليل .

وكان قد خسر حامدي؛ النزال الأوّل أمام الكرواتي 'إيڤان' بنتيجة '2 / 3'.

ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده، والكندي دانيال جيسينسكي، والأمريكي براين آر، والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبَي المركزيْن الأول والثاني، اللذين يتوّجان بالذهبية والفضية.

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