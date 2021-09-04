وفد لبناني يزور دمشق لبحث استيراد الغاز المصري عبر سوريا

ترأسه وزيرة "الخارجية" بالوكالة و"الدفاع"

وصل وفد وزاري لبناني ترأسه وزيرة الخارجية بالوكالة والدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم (السبت)، في أول زيارة رسمية على هذا المستوى بين البلدين الجارين منذ عام 2011.

وبحث الوفد الوزاري اللبناني مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، استيراد الغاز المصري إلى لبنان.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، أن الزيارة تهدف إلى بحث موضوع استيراد الغاز من مصر إلى لبنان مروراً بسورية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن هذه الزيارة الأولى لوفد رسمي لبناني إلى سوريا منذ عام 2011، وأنها ستستغرق يوماً واحداً.

وبين "خوري" أن اتفاق استيراد الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا موجود أصلًا، لكن مصر أوقفت الإمداد وتجري الآن المساعي لإعادة تفعيل الاتفاق.