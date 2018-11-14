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وزير خارجية الإمارات: "روائع آثار المملكة" حدث تاريخي مهم ومحفز للإبداع

قال: يمثل إضافة قوية للُحمة العلاقة بين البلدين ويجسد مدى ارتباطنا بالفن

أعرب وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان، عن بالغ شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على إقامة معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" في متحف اللوفر أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد عبدالله بن زايد أن فتتاح معرض روائع آثار المملكة في أبوظبي، يمثل إضافة قوية للُحمة العلاقة بين المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأن هذا الحدث جاء بالتزامن مع الذكرى الـ47 لعيد دولة الإمارات.

وقال وزير خارجية دولة الإمارات: "إن المعرض يجسد ويبين لنا مدى ارتباطنا بالتاريخ، مدى ارتباطنا بالزمن، ومدى ارتباطنا بالفن والجمال والإبداع، فأعتقد أن مثل هذه الأحداث تعرّفنا بماضينا، وتحفز شباب اليوم لمزيد من الإبداع".

ويستضيف متحف اللوفر أبوظبي هذه الأيام، معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، وهي المحطة الخامسة عشرة للمعرض، وذلك خلال الفترة من 7 نوفمبر وحتى 16 فبراير 2019م، حيث يأتي تنظيم المعرض في متحف اللوفر بإمارة أبوظبي، ضمن سلسلة معارض وأنشطة متبادلة بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما علاقة أخوية وطيدة وقواسم تاريخية مشتركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير خارجية الإمارات: "روائع آثار المملكة" حدث تاريخي مهم ومحفز للإبداع
سبق

أعرب وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان، عن بالغ شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على إقامة معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" في متحف اللوفر أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد عبدالله بن زايد أن فتتاح معرض روائع آثار المملكة في أبوظبي، يمثل إضافة قوية للُحمة العلاقة بين المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأن هذا الحدث جاء بالتزامن مع الذكرى الـ47 لعيد دولة الإمارات.

وقال وزير خارجية دولة الإمارات: "إن المعرض يجسد ويبين لنا مدى ارتباطنا بالتاريخ، مدى ارتباطنا بالزمن، ومدى ارتباطنا بالفن والجمال والإبداع، فأعتقد أن مثل هذه الأحداث تعرّفنا بماضينا، وتحفز شباب اليوم لمزيد من الإبداع".

ويستضيف متحف اللوفر أبوظبي هذه الأيام، معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، وهي المحطة الخامسة عشرة للمعرض، وذلك خلال الفترة من 7 نوفمبر وحتى 16 فبراير 2019م، حيث يأتي تنظيم المعرض في متحف اللوفر بإمارة أبوظبي، ضمن سلسلة معارض وأنشطة متبادلة بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما علاقة أخوية وطيدة وقواسم تاريخية مشتركة.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
02:19 PM

وزير خارجية الإمارات: "روائع آثار المملكة" حدث تاريخي مهم ومحفز للإبداع

قال: يمثل إضافة قوية للُحمة العلاقة بين البلدين ويجسد مدى ارتباطنا بالفن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان، عن بالغ شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على إقامة معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" في متحف اللوفر أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد عبدالله بن زايد أن فتتاح معرض روائع آثار المملكة في أبوظبي، يمثل إضافة قوية للُحمة العلاقة بين المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأن هذا الحدث جاء بالتزامن مع الذكرى الـ47 لعيد دولة الإمارات.

وقال وزير خارجية دولة الإمارات: "إن المعرض يجسد ويبين لنا مدى ارتباطنا بالتاريخ، مدى ارتباطنا بالزمن، ومدى ارتباطنا بالفن والجمال والإبداع، فأعتقد أن مثل هذه الأحداث تعرّفنا بماضينا، وتحفز شباب اليوم لمزيد من الإبداع".

ويستضيف متحف اللوفر أبوظبي هذه الأيام، معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، وهي المحطة الخامسة عشرة للمعرض، وذلك خلال الفترة من 7 نوفمبر وحتى 16 فبراير 2019م، حيث يأتي تنظيم المعرض في متحف اللوفر بإمارة أبوظبي، ضمن سلسلة معارض وأنشطة متبادلة بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما علاقة أخوية وطيدة وقواسم تاريخية مشتركة.

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