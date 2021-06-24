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"آل الشيخ" للمعلمين: الطالب هو المستقبل ويجب بناؤه بشكل جيد

خلال لقائه بهم في جامعة جازان

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن الطالب هو بناء المستقبل، ويجب بناؤه بشكل جيد، وضرورة دعم المبدعين وتنمية مهاراتهم وجعلهم منتجين في هذا المجتمع، مبيناً أن الوزارة تتشارك المسؤولية مع ولاة الأمر والمعلم والمعلمة؛ لضمان نجاح العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال لقائه بالمعلمين والمعلمات في جامعة جازان، حيث أكد في معرض حديثه أن على المسؤولين في التعليم مهام جسيمة لأبنائنا الطلاب والطالبات خصوصاً المحتاجين منهم، وذلك بتوفير الوجبات والكتب والكسوة والنقل، ومساعدتهم قدر المستطاع، والعمل الجاد على تجهيز المنشآت التعليمية قبل عودتهم للمدارس.

وخلال اللقاء، استمع الوزير "آل الشيخ" لمداخلاتهم واستفساراتهم، التي تركزت حول دعم مدارس المنطقة بالمعلمين والمعلمات ومعلمي الصفوف الأولية، وتجهيز وصيانة المباني المدرسية، والنقل المدرسي، والمبادرات النوعية التي تسهم في تطوير التعليم في المنطقة.

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"آل الشيخ" للمعلمين: الطالب هو المستقبل ويجب بناؤه بشكل جيد
سبق

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن الطالب هو بناء المستقبل، ويجب بناؤه بشكل جيد، وضرورة دعم المبدعين وتنمية مهاراتهم وجعلهم منتجين في هذا المجتمع، مبيناً أن الوزارة تتشارك المسؤولية مع ولاة الأمر والمعلم والمعلمة؛ لضمان نجاح العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال لقائه بالمعلمين والمعلمات في جامعة جازان، حيث أكد في معرض حديثه أن على المسؤولين في التعليم مهام جسيمة لأبنائنا الطلاب والطالبات خصوصاً المحتاجين منهم، وذلك بتوفير الوجبات والكتب والكسوة والنقل، ومساعدتهم قدر المستطاع، والعمل الجاد على تجهيز المنشآت التعليمية قبل عودتهم للمدارس.

وخلال اللقاء، استمع الوزير "آل الشيخ" لمداخلاتهم واستفساراتهم، التي تركزت حول دعم مدارس المنطقة بالمعلمين والمعلمات ومعلمي الصفوف الأولية، وتجهيز وصيانة المباني المدرسية، والنقل المدرسي، والمبادرات النوعية التي تسهم في تطوير التعليم في المنطقة.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
07:13 PM

"آل الشيخ" للمعلمين: الطالب هو المستقبل ويجب بناؤه بشكل جيد

خلال لقائه بهم في جامعة جازان

A A A
فهد كاملي - جازان
14
3,549

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن الطالب هو بناء المستقبل، ويجب بناؤه بشكل جيد، وضرورة دعم المبدعين وتنمية مهاراتهم وجعلهم منتجين في هذا المجتمع، مبيناً أن الوزارة تتشارك المسؤولية مع ولاة الأمر والمعلم والمعلمة؛ لضمان نجاح العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال لقائه بالمعلمين والمعلمات في جامعة جازان، حيث أكد في معرض حديثه أن على المسؤولين في التعليم مهام جسيمة لأبنائنا الطلاب والطالبات خصوصاً المحتاجين منهم، وذلك بتوفير الوجبات والكتب والكسوة والنقل، ومساعدتهم قدر المستطاع، والعمل الجاد على تجهيز المنشآت التعليمية قبل عودتهم للمدارس.

وخلال اللقاء، استمع الوزير "آل الشيخ" لمداخلاتهم واستفساراتهم، التي تركزت حول دعم مدارس المنطقة بالمعلمين والمعلمات ومعلمي الصفوف الأولية، وتجهيز وصيانة المباني المدرسية، والنقل المدرسي، والمبادرات النوعية التي تسهم في تطوير التعليم في المنطقة.

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