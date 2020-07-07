نجل السجين السعودي بأمريكا "التركي": والدي يحضر الجلسة المصيرية اليوم "دون محامٍ"

للنظر في الإفراج عنه من عدمه.. وسبقها حرمانه من الاتصال لمدة 6 أشهر

كشف نجل السجين السعودي في أمريكا "تركي حميدان التركي" عن أن الجلسة التي ستعقدها المحكمة اليوم للنظر في الإفراج عن والده ستكون دون حضور محامٍ أو أي تمثيل قانوني.

وقال "التركي": "تختلف هذه الجلسة عن سابقاتها من الجلسات؛ إذ سبقها حرمان والدي من حق الاتصال لمدة ستة أشهر. ونظرًا لكون الجلسة لا تسمح بحضور المحامين، ويحضرها والدي حميدان التركي بدون تمثيل قانوني، ننتظر انتهاء الجلسة، وتواصل والدي مع محاميه لنعرف نتيجة الجلسة".

ويقف السجين السعودي حميدان التركي اليوم أمام لجنة الإفراج المشروط "البرول"، وهي الفرصة الأقوى له لمغادرة السجن بعد عام من التأجيل.

وقال ابنه في تدوينة له بعد عام من التأجيل: "يقف اليوم والدي حميدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط (البرول)، التي تعتبر فرصة الوالد القانونية الأقوى للإفراج بعد اكتمال المدة الأدنى من محكوميته (8 سنوات إلى مدى الحياة). دعواتكم له بالفرج، وأن يعود إلينا سالمًا معافى".