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مصر.. ذهبوا لدفن طفل فوجدوا مفاجأة مذهلة في المقبرة

شاهد: بقي داخل المقبرة أكثر من 3 ساعات

توفي طفل مصري إثر تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة الإسماعيلية، وعندما ذهب به المشيّعون إلى المقبرة لدفنه، اكتشفوا مفاجأة أذهلت الجميع.

ووفقًا لموقع بوابة "أخبار اليوم"، اكتشف المشيّعون للطفل الغريق، وجود طفل آخر رضيع داخل المقبرة التي كانت مُعدة لدفن الطفل الغريق.

وفي البداية، ظن المشيعون أن الطفل الرضيع تم إلقاؤه داخل المقابر بعد وفاته؛ إلا أنه بمجرد لمس شخص له تحرك الطفل وحرك قدميه معلنًا أنه ما زال على قيد الحياة.

وبسرعة انتشل أحد الأهالي الطفل الرضيع وتوجّه به لأقرب طبيب للاطمئنان عليه والتأكد من عدم وجود أي إصابات به أو تعرضه لأي أزمة صحية.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الإسماعيلية؛ فيما قررت النيابة تسليم الطفل لإحدى دور الرعاية.

ونقلت صحيفة "الوطن"، عن أحد الأهالي، قوله: إن "الطفل كان في حالة صعبة، وكان جائعًا جدًّا، وفور إعطائه جرعة من اللبن تناولها كاملة، وكان من الواضح أنه داخل القبر منذ أكثر من 3 ساعات لوجود رمال على وجهه".

وأضاف أن "الطفل كان مُعرّضًا للوفاة خلال ساعات إذا لم يكتشفه أحد أو يسمع صوته؛ مشيرًا إلى أن الجنازة التي شيعوا بها الطفل الغريق، كانت مع آخر ضوء للنهار".

وتابع قائلًا: "كان الطفل سيموت قبل طلوع النهار، وكان من الممكن أن يتعرض له كلب أو أي حيوان آخر ويتم نهشه؛ لكن الله كتب له النجاة والسلامة".

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مصر.. ذهبوا لدفن طفل فوجدوا مفاجأة مذهلة في المقبرة
سبق

توفي طفل مصري إثر تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة الإسماعيلية، وعندما ذهب به المشيّعون إلى المقبرة لدفنه، اكتشفوا مفاجأة أذهلت الجميع.

ووفقًا لموقع بوابة "أخبار اليوم"، اكتشف المشيّعون للطفل الغريق، وجود طفل آخر رضيع داخل المقبرة التي كانت مُعدة لدفن الطفل الغريق.

وفي البداية، ظن المشيعون أن الطفل الرضيع تم إلقاؤه داخل المقابر بعد وفاته؛ إلا أنه بمجرد لمس شخص له تحرك الطفل وحرك قدميه معلنًا أنه ما زال على قيد الحياة.

وبسرعة انتشل أحد الأهالي الطفل الرضيع وتوجّه به لأقرب طبيب للاطمئنان عليه والتأكد من عدم وجود أي إصابات به أو تعرضه لأي أزمة صحية.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الإسماعيلية؛ فيما قررت النيابة تسليم الطفل لإحدى دور الرعاية.

ونقلت صحيفة "الوطن"، عن أحد الأهالي، قوله: إن "الطفل كان في حالة صعبة، وكان جائعًا جدًّا، وفور إعطائه جرعة من اللبن تناولها كاملة، وكان من الواضح أنه داخل القبر منذ أكثر من 3 ساعات لوجود رمال على وجهه".

وأضاف أن "الطفل كان مُعرّضًا للوفاة خلال ساعات إذا لم يكتشفه أحد أو يسمع صوته؛ مشيرًا إلى أن الجنازة التي شيعوا بها الطفل الغريق، كانت مع آخر ضوء للنهار".

وتابع قائلًا: "كان الطفل سيموت قبل طلوع النهار، وكان من الممكن أن يتعرض له كلب أو أي حيوان آخر ويتم نهشه؛ لكن الله كتب له النجاة والسلامة".

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
12:53 PM

مصر.. ذهبوا لدفن طفل فوجدوا مفاجأة مذهلة في المقبرة

شاهد: بقي داخل المقبرة أكثر من 3 ساعات

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
18,847

توفي طفل مصري إثر تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة الإسماعيلية، وعندما ذهب به المشيّعون إلى المقبرة لدفنه، اكتشفوا مفاجأة أذهلت الجميع.

ووفقًا لموقع بوابة "أخبار اليوم"، اكتشف المشيّعون للطفل الغريق، وجود طفل آخر رضيع داخل المقبرة التي كانت مُعدة لدفن الطفل الغريق.

وفي البداية، ظن المشيعون أن الطفل الرضيع تم إلقاؤه داخل المقابر بعد وفاته؛ إلا أنه بمجرد لمس شخص له تحرك الطفل وحرك قدميه معلنًا أنه ما زال على قيد الحياة.

وبسرعة انتشل أحد الأهالي الطفل الرضيع وتوجّه به لأقرب طبيب للاطمئنان عليه والتأكد من عدم وجود أي إصابات به أو تعرضه لأي أزمة صحية.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الإسماعيلية؛ فيما قررت النيابة تسليم الطفل لإحدى دور الرعاية.

ونقلت صحيفة "الوطن"، عن أحد الأهالي، قوله: إن "الطفل كان في حالة صعبة، وكان جائعًا جدًّا، وفور إعطائه جرعة من اللبن تناولها كاملة، وكان من الواضح أنه داخل القبر منذ أكثر من 3 ساعات لوجود رمال على وجهه".

وأضاف أن "الطفل كان مُعرّضًا للوفاة خلال ساعات إذا لم يكتشفه أحد أو يسمع صوته؛ مشيرًا إلى أن الجنازة التي شيعوا بها الطفل الغريق، كانت مع آخر ضوء للنهار".

وتابع قائلًا: "كان الطفل سيموت قبل طلوع النهار، وكان من الممكن أن يتعرض له كلب أو أي حيوان آخر ويتم نهشه؛ لكن الله كتب له النجاة والسلامة".

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