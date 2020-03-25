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"الزكاة والدخل" تُصدر "دليل المكلفين" للمنشآت

لتسهيل فهم اللوائح والأنظمة الزكوية والضريبية

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل "دليل المكلفين"، وهو دليل مختصر يساعد المكلفين على فهم آلية التعامل مع الزكاة والضرائب، ويلخص كافة المعلومات الأساسية للمكلفين بطريقة مبسطة تمكّنهم من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية.

يأتي ذلك سعيًا من الهيئة في زيادة وعي المكلفين وتسهيل الأعمال وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمنشآت؛ لتنفيذ كافة تعاملاتها الزكوية والضريبية.

ويساعد "دليل المكلفين" على تبسيط خطوات التسجيل وتقديم الإقرارات بكل شفافية ووضوح؛ مما يسهم في نشر المعرفة ورفع الوعي الزكوي والضريبي؛ حيث يمكن للمكلفين والمهتمين تحميل الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتهدف هذه المبادرة لتسهيل فهم اللوائح والأنظمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه الخصوص، وكيفية تطبيقها وطرق تعاملاتها.

وحثّت الهيئة العامة للزكاة أصحاب المنشآت والمهتمين، على الاطلاع على دليل المكلفين، كما تدعوهم إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الذي يوفِّر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت في فهم الالتزامات الزكوية والضريبية، إلى جانب المواد التوعوية والأدلة الإرشادية.

وأكدت على أنها تستقبل جميع الاستفسارات الزكوية أو الضريبية، وذلك على مدار الساعة، من خلال مركز الاتصال الموحّد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي تويتر: Gazt_ksa@ .

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والدخل" تُصدر "دليل المكلفين" للمنشآت
سبق

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل "دليل المكلفين"، وهو دليل مختصر يساعد المكلفين على فهم آلية التعامل مع الزكاة والضرائب، ويلخص كافة المعلومات الأساسية للمكلفين بطريقة مبسطة تمكّنهم من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية.

يأتي ذلك سعيًا من الهيئة في زيادة وعي المكلفين وتسهيل الأعمال وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمنشآت؛ لتنفيذ كافة تعاملاتها الزكوية والضريبية.

ويساعد "دليل المكلفين" على تبسيط خطوات التسجيل وتقديم الإقرارات بكل شفافية ووضوح؛ مما يسهم في نشر المعرفة ورفع الوعي الزكوي والضريبي؛ حيث يمكن للمكلفين والمهتمين تحميل الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتهدف هذه المبادرة لتسهيل فهم اللوائح والأنظمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه الخصوص، وكيفية تطبيقها وطرق تعاملاتها.

وحثّت الهيئة العامة للزكاة أصحاب المنشآت والمهتمين، على الاطلاع على دليل المكلفين، كما تدعوهم إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الذي يوفِّر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت في فهم الالتزامات الزكوية والضريبية، إلى جانب المواد التوعوية والأدلة الإرشادية.

وأكدت على أنها تستقبل جميع الاستفسارات الزكوية أو الضريبية، وذلك على مدار الساعة، من خلال مركز الاتصال الموحّد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي تويتر: Gazt_ksa@ .

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:08 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:37 PM

"الزكاة والدخل" تُصدر "دليل المكلفين" للمنشآت

لتسهيل فهم اللوائح والأنظمة الزكوية والضريبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,702

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل "دليل المكلفين"، وهو دليل مختصر يساعد المكلفين على فهم آلية التعامل مع الزكاة والضرائب، ويلخص كافة المعلومات الأساسية للمكلفين بطريقة مبسطة تمكّنهم من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية.

يأتي ذلك سعيًا من الهيئة في زيادة وعي المكلفين وتسهيل الأعمال وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمنشآت؛ لتنفيذ كافة تعاملاتها الزكوية والضريبية.

ويساعد "دليل المكلفين" على تبسيط خطوات التسجيل وتقديم الإقرارات بكل شفافية ووضوح؛ مما يسهم في نشر المعرفة ورفع الوعي الزكوي والضريبي؛ حيث يمكن للمكلفين والمهتمين تحميل الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتهدف هذه المبادرة لتسهيل فهم اللوائح والأنظمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه الخصوص، وكيفية تطبيقها وطرق تعاملاتها.

وحثّت الهيئة العامة للزكاة أصحاب المنشآت والمهتمين، على الاطلاع على دليل المكلفين، كما تدعوهم إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الذي يوفِّر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت في فهم الالتزامات الزكوية والضريبية، إلى جانب المواد التوعوية والأدلة الإرشادية.

وأكدت على أنها تستقبل جميع الاستفسارات الزكوية أو الضريبية، وذلك على مدار الساعة، من خلال مركز الاتصال الموحّد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي تويتر: Gazt_ksa@ .

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