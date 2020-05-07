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3.8 مليون مصاب بـ"كورونا" في العالم.. والوفيات 265 ألفاً

منصة "وورلد ميترز": إجمالي عدد المتعافين بلغ 1.31 مليون

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه وحصد الأرواح، رغم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها العديد من البلدان حول العالم.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير الدولة الأكثر تضرراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ سجلت وحدها حوالي 1.2 مليون مصاب (أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره)، وأكثر من ربع الوفيات المسجلة في العالم.

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به بلغ 3.84 مليون.


وكشفت بيانات منصة "وورلد ميترز" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1.31 مليون. وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 265 ألفاً.

فيروس كورونا الجديد

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3.8 مليون مصاب بـ"كورونا" في العالم.. والوفيات 265 ألفاً
سبق

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه وحصد الأرواح، رغم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها العديد من البلدان حول العالم.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير الدولة الأكثر تضرراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ سجلت وحدها حوالي 1.2 مليون مصاب (أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره)، وأكثر من ربع الوفيات المسجلة في العالم.

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به بلغ 3.84 مليون.


وكشفت بيانات منصة "وورلد ميترز" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1.31 مليون. وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 265 ألفاً.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
01:03 PM

3.8 مليون مصاب بـ"كورونا" في العالم.. والوفيات 265 ألفاً

منصة "وورلد ميترز": إجمالي عدد المتعافين بلغ 1.31 مليون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه وحصد الأرواح، رغم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها العديد من البلدان حول العالم.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير الدولة الأكثر تضرراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ سجلت وحدها حوالي 1.2 مليون مصاب (أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره)، وأكثر من ربع الوفيات المسجلة في العالم.

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به بلغ 3.84 مليون.


وكشفت بيانات منصة "وورلد ميترز" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1.31 مليون. وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 265 ألفاً.

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