المؤشر أخضر.. الحالات الحرجة المصابة بكورونا تنخفض إلى 1859 حالة

بلغ مقدار الانخفاض 51 حالة وفقاً لتقرير الصحة اليومي عن مستجدات الفيروس

انخفض مؤشر الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة بسبب بفيروس كورونا إلى 1859 حالة، بعدما وصل أمس إلى 1910 حالة.

وبلغ مقدار الانخفاض 51 حالة وفقاً لتقرير الصحة اليومي عن مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة اليوم.