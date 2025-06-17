المؤشر أخضر.. الحالات الحرجة المصابة بكورونا تنخفض إلى 1859 حالة
بلغ مقدار الانخفاض 51 حالة وفقاً لتقرير الصحة اليومي عن مستجدات الفيروس
انخفض مؤشر الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة بسبب بفيروس كورونا إلى 1859 حالة، بعدما وصل أمس إلى 1910 حالة.
وبلغ مقدار الانخفاض 51 حالة وفقاً لتقرير الصحة اليومي عن مستجدات فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة اليوم.
فيروس كورونا الجديد
المؤشر أخضر.. الحالات الحرجة المصابة بكورونا تنخفض إلى 1859 حالة
محمد المواسي
سبق
2020-06-17
انخفض مؤشر الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة بسبب بفيروس كورونا إلى 1859 حالة، بعدما وصل أمس إلى 1910 حالة.
وبلغ مقدار الانخفاض 51 حالة وفقاً لتقرير الصحة اليومي عن مستجدات فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة اليوم.
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
03:56 PM
المؤشر أخضر.. الحالات الحرجة المصابة بكورونا تنخفض إلى 1859 حالة
بلغ مقدار الانخفاض 51 حالة وفقاً لتقرير الصحة اليومي عن مستجدات الفيروس
انخفض مؤشر الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة بسبب بفيروس كورونا إلى 1859 حالة، بعدما وصل أمس إلى 1910 حالة.
وبلغ مقدار الانخفاض 51 حالة وفقاً لتقرير الصحة اليومي عن مستجدات فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة اليوم.