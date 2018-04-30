بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على رفع المستوى التنظيمي لبلدية محافظة حفر الباطن إلى أمانة ترتبط مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية؛ أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ قراراً بتكليف الأستاذ محمد بن عبدالمحسن الحسيني بتسيير عمل أمانة محافظة حفر الباطن .
تكليف "الحسيني" بتسيير عمل أمانة محافظة حفر الباطن
بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على رفع المستوى التنظيمي لبلدية محافظة حفر الباطن إلى أمانة ترتبط مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية؛ أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ قراراً بتكليف الأستاذ محمد بن عبدالمحسن الحسيني بتسيير عمل أمانة محافظة حفر الباطن .
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تكليف "الحسيني" بتسيير عمل أمانة محافظة حفر الباطنصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-04-30
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
09:35 PM
تكليف "الحسيني" بتسيير عمل أمانة محافظة حفر الباطن
بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على رفع المستوى التنظيمي لبلدية محافظة حفر الباطن إلى أمانة ترتبط مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية؛ أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ قراراً بتكليف الأستاذ محمد بن عبدالمحسن الحسيني بتسيير عمل أمانة محافظة حفر الباطن .
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