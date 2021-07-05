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"الشورى" يُوصي باستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم البحث العلمي

بالتنسيق بين "الهيئة" وإحدى الجامعات.. ووافق على مشروع تفاهم في الطاقة مع ألمانيا

وافق مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية "37" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي؛ على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين.

وأصدر المجلس، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

كما ناقش "الشورى" التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

من ناحية أخرى، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال "الشورى": على الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.

وأضاف: على الهيئة السعودية للملكية الفكرية إدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقاً لخطتها الإستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يُوصي باستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم البحث العلمي
سبق

وافق مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية "37" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي؛ على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين.

وأصدر المجلس، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

كما ناقش "الشورى" التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

من ناحية أخرى، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال "الشورى": على الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.

وأضاف: على الهيئة السعودية للملكية الفكرية إدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقاً لخطتها الإستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
12:47 PM

"الشورى" يُوصي باستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم البحث العلمي

بالتنسيق بين "الهيئة" وإحدى الجامعات.. ووافق على مشروع تفاهم في الطاقة مع ألمانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية "37" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي؛ على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين.

وأصدر المجلس، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

كما ناقش "الشورى" التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

من ناحية أخرى، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال "الشورى": على الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.

وأضاف: على الهيئة السعودية للملكية الفكرية إدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقاً لخطتها الإستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة.

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