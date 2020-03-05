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فندق خاص بالشرقية لإيواء المصابين بكورونا لحين التأكد من سلامتهم

بمثابة عزل طبي سيتم توفير كافة الاحتياجات اليومية والطبية به

علمت "سبق" أن وزاره الصحة ممثلة في صحة المنطقة الشرقية؛ قامت باستئجار أحد الفنادق الكبيرة في مدينة الدمام لإيواء المصابين القادمين من خارج المملكة، وتحديدًا من البلاد المنتشر فيها الوباء .

وذكرت المصادر أن المصابين وبعد الكشف عليهم في المنفذ واكتشاف اصابتهم بفيروس كورونا؛ يتم تحويلهم للفندق؛ وهو بمثابة عزل طبي لهم، مع توفير كافة احتياجاتهم اليومية والطبية على مدار الساعة .

وأكدت المصادر أن مدة العزل للشخص لا تقل عن 14 يومًا لحين التأكد من سلامته وخلوه من المرض وانتهاء فترة حضانة المرض، فيما سيتم تطبيق إجراءات خاصة في الفندق.

فندق خاص بالشرقية لإيواء المصابين بكورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فندق خاص بالشرقية لإيواء المصابين بكورونا لحين التأكد من سلامتهم
سبق

علمت "سبق" أن وزاره الصحة ممثلة في صحة المنطقة الشرقية؛ قامت باستئجار أحد الفنادق الكبيرة في مدينة الدمام لإيواء المصابين القادمين من خارج المملكة، وتحديدًا من البلاد المنتشر فيها الوباء .

وذكرت المصادر أن المصابين وبعد الكشف عليهم في المنفذ واكتشاف اصابتهم بفيروس كورونا؛ يتم تحويلهم للفندق؛ وهو بمثابة عزل طبي لهم، مع توفير كافة احتياجاتهم اليومية والطبية على مدار الساعة .

وأكدت المصادر أن مدة العزل للشخص لا تقل عن 14 يومًا لحين التأكد من سلامته وخلوه من المرض وانتهاء فترة حضانة المرض، فيما سيتم تطبيق إجراءات خاصة في الفندق.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
07:59 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
09:25 PM

فندق خاص بالشرقية لإيواء المصابين بكورونا لحين التأكد من سلامتهم

بمثابة عزل طبي سيتم توفير كافة الاحتياجات اليومية والطبية به

A A A
عبدالله السالم - الدمام
4
5,054

علمت "سبق" أن وزاره الصحة ممثلة في صحة المنطقة الشرقية؛ قامت باستئجار أحد الفنادق الكبيرة في مدينة الدمام لإيواء المصابين القادمين من خارج المملكة، وتحديدًا من البلاد المنتشر فيها الوباء .

وذكرت المصادر أن المصابين وبعد الكشف عليهم في المنفذ واكتشاف اصابتهم بفيروس كورونا؛ يتم تحويلهم للفندق؛ وهو بمثابة عزل طبي لهم، مع توفير كافة احتياجاتهم اليومية والطبية على مدار الساعة .

وأكدت المصادر أن مدة العزل للشخص لا تقل عن 14 يومًا لحين التأكد من سلامته وخلوه من المرض وانتهاء فترة حضانة المرض، فيما سيتم تطبيق إجراءات خاصة في الفندق.

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