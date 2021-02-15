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"ذكرى اغتيال الحريري" تثير شهية "بومبيو" بتعليق هجومي على "حزب اللات"

فيما أكد أن أمريكا لا تزال تقف بفخر بجانب الشعب اللبناني في دعواته إلى الإصلاح

بمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، شنّ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هجومًا جديدًا على "حزب الله".

وشدّد "بومبيو"، في بيان أصدره أمس الجمعة نشر على موقع الخارجية الأمريكية؛ على أن "العديد من الأشخاص المرتبطين بـ"حزب الله" يواجهون اتهامات لدورهم في ذلك الهجوم الإرهابي، ويجب تقديمهم إلى العدالة في نهاية المطاف"، مضيفًا أن "إنهاء الإفلات من العقاب أمر مطلوب لضمان أمن واستقرار وسيادة لبنان".

ووفقًا لما نشرته "روسيا اليوم": أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي أُنشئت لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال الحريري.

وتابع: "أظهر حزب الله عبر أنشطته الإرهابية وغير المشروعة، أنه يهتم أكثر بمصالحه الخاصة وراعيته إيران؛ مما هو الأفضل للشعب اللبناني. لا تزال الولايات المتحدة تقف بفخر إلى جانب الشعب اللبناني في دعواته السلمية إلى الإصلاح والشفافية والمساءلة".

ذكرى اغتيال الحريري بومبيو

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ذكرى اغتيال الحريري" تثير شهية "بومبيو" بتعليق هجومي على "حزب اللات"
سبق

بمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، شنّ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هجومًا جديدًا على "حزب الله".

وشدّد "بومبيو"، في بيان أصدره أمس الجمعة نشر على موقع الخارجية الأمريكية؛ على أن "العديد من الأشخاص المرتبطين بـ"حزب الله" يواجهون اتهامات لدورهم في ذلك الهجوم الإرهابي، ويجب تقديمهم إلى العدالة في نهاية المطاف"، مضيفًا أن "إنهاء الإفلات من العقاب أمر مطلوب لضمان أمن واستقرار وسيادة لبنان".

ووفقًا لما نشرته "روسيا اليوم": أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي أُنشئت لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال الحريري.

وتابع: "أظهر حزب الله عبر أنشطته الإرهابية وغير المشروعة، أنه يهتم أكثر بمصالحه الخاصة وراعيته إيران؛ مما هو الأفضل للشعب اللبناني. لا تزال الولايات المتحدة تقف بفخر إلى جانب الشعب اللبناني في دعواته السلمية إلى الإصلاح والشفافية والمساءلة".

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
01:21 PM

"ذكرى اغتيال الحريري" تثير شهية "بومبيو" بتعليق هجومي على "حزب اللات"

فيما أكد أن أمريكا لا تزال تقف بفخر بجانب الشعب اللبناني في دعواته إلى الإصلاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، شنّ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هجومًا جديدًا على "حزب الله".

وشدّد "بومبيو"، في بيان أصدره أمس الجمعة نشر على موقع الخارجية الأمريكية؛ على أن "العديد من الأشخاص المرتبطين بـ"حزب الله" يواجهون اتهامات لدورهم في ذلك الهجوم الإرهابي، ويجب تقديمهم إلى العدالة في نهاية المطاف"، مضيفًا أن "إنهاء الإفلات من العقاب أمر مطلوب لضمان أمن واستقرار وسيادة لبنان".

ووفقًا لما نشرته "روسيا اليوم": أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي أُنشئت لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال الحريري.

وتابع: "أظهر حزب الله عبر أنشطته الإرهابية وغير المشروعة، أنه يهتم أكثر بمصالحه الخاصة وراعيته إيران؛ مما هو الأفضل للشعب اللبناني. لا تزال الولايات المتحدة تقف بفخر إلى جانب الشعب اللبناني في دعواته السلمية إلى الإصلاح والشفافية والمساءلة".

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