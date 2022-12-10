"تحلية المياه" توقع عقود مشاريع بأكثر من 9 مليارات ريال بمكة

بعد زيارة "الفيصل" للمحافظات والوقوف على احتياجات الأهالي

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عدداً من العقود الهادفة لرفع كمية المياه في بعض محافظات مكة المكرمة، وتمديد أنابيب نقل وضخ المياه في المحافظات التي لم تصلها المياه بشكل كامل، بمبلغ تجاوز التسعة مليارات ريال.

وتضمنت المشاريع إنشاء محطة لتحلية المياه بجدة (المرحلة الرابعة) بالتناضح العكسي بالشعيبة، ونقل التقنية وشراء الماء المنتج من خلال إنشاء وحدة تحلية متعددة التأثير بمحطة تحلية الشعيبة، ونظام نقل مياه الشعيبة منى (ب)، والمرحلة الثانية للخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة، والمرحلة الأولى في الطائف، وتصنيع وتوريد أنابيب نقل مياه (عرفات- الطائف)، وتنفيذ محطات الضخ وتمديد خطوط أنابيب نظام نقل مياه(عرفات- الطائف).

جاء ذلك في واحدة من ثمار زيارات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لمحافظات المنطقة والوقوف بشكل مباشر على احتياجات سكانها.

وشملت المشاريع أيضاً، تصنيع وتوريد أنابيب نظام نقل مياه (رابغ- جدة -مكة)، وتنفيذ محطات الضخ وتمديد خطوط أنابيب نظام نقل مياه (رابغ- جدة- مكة)، وتنفيذ محطات الضخ وتمديد خطوط أنابيب نظام نقل مياه (الطائف- تربة- رنية- الخرمة).

وكانت المياه من أهم المطالب التي تقدم بها السكان لأمير مكة أثناء زياراته السنوية لمحافظات المنطقة، إضافة إلى إنشاء فروع للجامعات وإيصال الكهرباء لقرى تابعة لبعض المحافظات وغيرها من الخدمات التي تابع "الفيصل" تنفيذها، بنفسه بشكل سنوي حتى تحقق ما يطالب به الأهالي، وتكتمل فرحتهم اليوم بهذه الحزمة من المشاريع التي ستساهم في إنهاء مشكلة وصول المياه المحلاة بكميات كافية إلى كل محافظات المنطقة.