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ضحايا كورونا في المكسيك.. تسجيل 306 وفيات جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ لتتخطى حصيلة ضحايا الفيروس منذ اندلاع الجائحة في البلاد حاجز الـ 286 ألفاً.

وأعلنت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بحصيلة السبت في البلاد بلغ 286259 حالة.

وأشار ممثلو قطاع الصحة مراراً إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أعلى بنسبة 60 %.

وتعد المكسيك الدولة الـ 15 عالمياً من حيث الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا، والـ 4 من حيث الوفيات.

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ضحايا كورونا في المكسيك.. تسجيل 306 وفيات جديدة خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ لتتخطى حصيلة ضحايا الفيروس منذ اندلاع الجائحة في البلاد حاجز الـ 286 ألفاً.

وأعلنت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بحصيلة السبت في البلاد بلغ 286259 حالة.

وأشار ممثلو قطاع الصحة مراراً إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أعلى بنسبة 60 %.

وتعد المكسيك الدولة الـ 15 عالمياً من حيث الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا، والـ 4 من حيث الوفيات.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
08:18 AM

ضحايا كورونا في المكسيك.. تسجيل 306 وفيات جديدة خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ لتتخطى حصيلة ضحايا الفيروس منذ اندلاع الجائحة في البلاد حاجز الـ 286 ألفاً.

وأعلنت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بحصيلة السبت في البلاد بلغ 286259 حالة.

وأشار ممثلو قطاع الصحة مراراً إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أعلى بنسبة 60 %.

وتعد المكسيك الدولة الـ 15 عالمياً من حيث الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا، والـ 4 من حيث الوفيات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,478
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,713
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