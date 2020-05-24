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شاهد من نهار العيد في جازان.. التزام كبير بمنع التجول الكلي والتكبيرات تعمّ

أجواء بدت على غير عادة الأعياد السابقة حيث كانت الزيارات والإفطار جماعيًّا

شهدت شوارع وأحياء منطقة جازان، صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، التزامًا واسعًا بقرار منع التجول الكلي، وسط تواجد مكثف من قبل الأجهزة الأمنية داخل وخارج المدن والأحياء.

وبدت جازان على غير عادتها في الأعياد السابقة التي كان يتناول فيها السكان وجبة الإفطار الجماعية ويتبادلون الزيارات، والتزمت التزامًا ملحوظًا بقرار منع التجول في أغلب الأحياء والقرى والمحافظات.

وخلقت التكبيرات، صباح اليوم، من مآذن الجوامع، وذلك بعد صدور القرار بالموافقة عليها أمس الأول؛ أجواء روحانية تذكر بأجواء الأعياد السابقة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قد أكد أن الجهات الأمنية بدأت منذ الساعة الخامسة من عصر الجمعة تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم، في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020م.

عيد الفطر جازان منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من نهار العيد في جازان.. التزام كبير بمنع التجول الكلي والتكبيرات تعمّ
سبق

شهدت شوارع وأحياء منطقة جازان، صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، التزامًا واسعًا بقرار منع التجول الكلي، وسط تواجد مكثف من قبل الأجهزة الأمنية داخل وخارج المدن والأحياء.

وبدت جازان على غير عادتها في الأعياد السابقة التي كان يتناول فيها السكان وجبة الإفطار الجماعية ويتبادلون الزيارات، والتزمت التزامًا ملحوظًا بقرار منع التجول في أغلب الأحياء والقرى والمحافظات.

وخلقت التكبيرات، صباح اليوم، من مآذن الجوامع، وذلك بعد صدور القرار بالموافقة عليها أمس الأول؛ أجواء روحانية تذكر بأجواء الأعياد السابقة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قد أكد أن الجهات الأمنية بدأت منذ الساعة الخامسة من عصر الجمعة تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم، في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020م.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
09:10 AM

شاهد من نهار العيد في جازان.. التزام كبير بمنع التجول الكلي والتكبيرات تعمّ

أجواء بدت على غير عادة الأعياد السابقة حيث كانت الزيارات والإفطار جماعيًّا

A A A
محمد المواسي - جازان
0
2,665

شهدت شوارع وأحياء منطقة جازان، صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، التزامًا واسعًا بقرار منع التجول الكلي، وسط تواجد مكثف من قبل الأجهزة الأمنية داخل وخارج المدن والأحياء.

وبدت جازان على غير عادتها في الأعياد السابقة التي كان يتناول فيها السكان وجبة الإفطار الجماعية ويتبادلون الزيارات، والتزمت التزامًا ملحوظًا بقرار منع التجول في أغلب الأحياء والقرى والمحافظات.

وخلقت التكبيرات، صباح اليوم، من مآذن الجوامع، وذلك بعد صدور القرار بالموافقة عليها أمس الأول؛ أجواء روحانية تذكر بأجواء الأعياد السابقة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قد أكد أن الجهات الأمنية بدأت منذ الساعة الخامسة من عصر الجمعة تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم، في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020م.

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