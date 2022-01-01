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"الصحة": تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

عطار: كورونا مستمر خلال 2022.. وهذه أسباب ارتفاع منحنى الإصابات

سنشهد سيطرة أكبر على الفيروس شريطة جدولة اللقاحات والجرعات المحفزة

أرجع استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالرحمن عطار، أسباب ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة الحالية بكل مناطق المملكة خاصة الرياض؛ إلى التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتعليقًا على تصريح منظمة الصحة العالمية بأن العام 2022 سيشهد انتهاء فيروس كورونا: أكد عطار في مداخلة على قناة الإخبارية أن الأمر سابق لأوانه وسيتوقف على جدولة اللقاحات والجرعات المحفزة، والسيطرة أكثر على منحنى التصاعد في الإصابات بالتدابير الوقائية بكل الدول، لافتًا إلى أن الانتهاء الكامل للفيروس غير متوقع هذا العام، لكن ستكون هناك سيطرة أكبر على الجائحة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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عطار: كورونا مستمر خلال 2022.. وهذه أسباب ارتفاع منحنى الإصابات
سبق

أرجع استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالرحمن عطار، أسباب ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة الحالية بكل مناطق المملكة خاصة الرياض؛ إلى التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتعليقًا على تصريح منظمة الصحة العالمية بأن العام 2022 سيشهد انتهاء فيروس كورونا: أكد عطار في مداخلة على قناة الإخبارية أن الأمر سابق لأوانه وسيتوقف على جدولة اللقاحات والجرعات المحفزة، والسيطرة أكثر على منحنى التصاعد في الإصابات بالتدابير الوقائية بكل الدول، لافتًا إلى أن الانتهاء الكامل للفيروس غير متوقع هذا العام، لكن ستكون هناك سيطرة أكبر على الجائحة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:07 PM

عطار: كورونا مستمر خلال 2022.. وهذه أسباب ارتفاع منحنى الإصابات

سنشهد سيطرة أكبر على الفيروس شريطة جدولة اللقاحات والجرعات المحفزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
996

أرجع استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالرحمن عطار، أسباب ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة الحالية بكل مناطق المملكة خاصة الرياض؛ إلى التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتعليقًا على تصريح منظمة الصحة العالمية بأن العام 2022 سيشهد انتهاء فيروس كورونا: أكد عطار في مداخلة على قناة الإخبارية أن الأمر سابق لأوانه وسيتوقف على جدولة اللقاحات والجرعات المحفزة، والسيطرة أكثر على منحنى التصاعد في الإصابات بالتدابير الوقائية بكل الدول، لافتًا إلى أن الانتهاء الكامل للفيروس غير متوقع هذا العام، لكن ستكون هناك سيطرة أكبر على الجائحة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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