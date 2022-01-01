عطار: كورونا مستمر خلال 2022.. وهذه أسباب ارتفاع منحنى الإصابات

سنشهد سيطرة أكبر على الفيروس شريطة جدولة اللقاحات والجرعات المحفزة

أرجع استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالرحمن عطار، أسباب ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة الحالية بكل مناطق المملكة خاصة الرياض؛ إلى التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وتعليقًا على تصريح منظمة الصحة العالمية بأن العام 2022 سيشهد انتهاء فيروس كورونا: أكد عطار في مداخلة على قناة الإخبارية أن الأمر سابق لأوانه وسيتوقف على جدولة اللقاحات والجرعات المحفزة، والسيطرة أكثر على منحنى التصاعد في الإصابات بالتدابير الوقائية بكل الدول، لافتًا إلى أن الانتهاء الكامل للفيروس غير متوقع هذا العام، لكن ستكون هناك سيطرة أكبر على الجائحة.

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