المغرب: تسجيل 131 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلن المغرب، اليوم، عن تسجيل 131 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3889، فيما بلغت الوفيات 159 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تماماً من فيروس "كورونا" ارتفع إلى 498 شخصاً.
أعلن المغرب، اليوم، عن تسجيل 131 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3889، فيما بلغت الوفيات 159 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تماماً من فيروس "كورونا" ارتفع إلى 498 شخصاً.فيروس كورونا الجديد
أعلن المغرب، اليوم، عن تسجيل 131 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3889، فيما بلغت الوفيات 159 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تماماً من فيروس "كورونا" ارتفع إلى 498 شخصاً.
أعلن المغرب، اليوم، عن تسجيل 131 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3889، فيما بلغت الوفيات 159 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تماماً من فيروس "كورونا" ارتفع إلى 498 شخصاً.