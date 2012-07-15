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الخطيب يلتقي أمين السياحة العالمية والتدريب على رأس التعاون المشترك

الْتقى رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، مع الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة للسیاحة العالمیة السید زوراب بولوكاشیفیلي، وناقشا العلاقة القائمة بین المنظمة وهیئة السیاحة.

وأكد الخطيب، اهتمام المملكة بعقد شراكة مع المنظمة فيما يخص التدريب السياحي؛ مشيرًا إلى اختيار مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC) كشريك للتعاون في تطوير الإحصاءات السياحية في المملكة، مع الاستفادة من المنظمة في تصنيف الفنادق وترخيصها، إضافة إلى أن الهيئة تعمل على استضافة الاجتماع 46 للجنة إقليم الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في الربع الأول من 2020، كما يشارك خبراء من المنظمة في استراتيجية الهيئة؛ باعتبارها من أهم المنظمات العالمية المعنية بالسياحة.

وقال الخطیب: إن هیئة السیاحة تثمن شراكتها مع منظمة السیاحة العالمیة، وتسعى إلى تطویرها بما یتسق مع توجهات المملكة للاستثمار السیاحي، وجعل المملكة وجهة عالمیة للسیاحة.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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الخطيب يلتقي أمين السياحة العالمية والتدريب على رأس التعاون المشترك
سبق

الْتقى رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، مع الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة للسیاحة العالمیة السید زوراب بولوكاشیفیلي، وناقشا العلاقة القائمة بین المنظمة وهیئة السیاحة.

وأكد الخطيب، اهتمام المملكة بعقد شراكة مع المنظمة فيما يخص التدريب السياحي؛ مشيرًا إلى اختيار مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC) كشريك للتعاون في تطوير الإحصاءات السياحية في المملكة، مع الاستفادة من المنظمة في تصنيف الفنادق وترخيصها، إضافة إلى أن الهيئة تعمل على استضافة الاجتماع 46 للجنة إقليم الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في الربع الأول من 2020، كما يشارك خبراء من المنظمة في استراتيجية الهيئة؛ باعتبارها من أهم المنظمات العالمية المعنية بالسياحة.

وقال الخطیب: إن هیئة السیاحة تثمن شراكتها مع منظمة السیاحة العالمیة، وتسعى إلى تطویرها بما یتسق مع توجهات المملكة للاستثمار السیاحي، وجعل المملكة وجهة عالمیة للسیاحة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
01:15 PM

الخطيب يلتقي أمين السياحة العالمية والتدريب على رأس التعاون المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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الْتقى رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، مع الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة للسیاحة العالمیة السید زوراب بولوكاشیفیلي، وناقشا العلاقة القائمة بین المنظمة وهیئة السیاحة.

وأكد الخطيب، اهتمام المملكة بعقد شراكة مع المنظمة فيما يخص التدريب السياحي؛ مشيرًا إلى اختيار مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC) كشريك للتعاون في تطوير الإحصاءات السياحية في المملكة، مع الاستفادة من المنظمة في تصنيف الفنادق وترخيصها، إضافة إلى أن الهيئة تعمل على استضافة الاجتماع 46 للجنة إقليم الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في الربع الأول من 2020، كما يشارك خبراء من المنظمة في استراتيجية الهيئة؛ باعتبارها من أهم المنظمات العالمية المعنية بالسياحة.

وقال الخطیب: إن هیئة السیاحة تثمن شراكتها مع منظمة السیاحة العالمیة، وتسعى إلى تطویرها بما یتسق مع توجهات المملكة للاستثمار السیاحي، وجعل المملكة وجهة عالمیة للسیاحة.

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