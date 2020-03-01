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مدني العاصمة المقدسة يدشن فعاليات اليوم العالمي تحت شعار "السلامة أولًا"

تحت رعاية الأمير خالد الفيصل

دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي خضران المنتشري، فعاليات اليوم العالمي تحت شعار (السلامة أولًا)، الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في أسواق مكة مول، على مدار خمسة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.

وبهذه المناسبة عبّر اللواء علي المنتشري عن سروره برعاية أمير منطقة مكة المكرمة لفعاليات اليوم العالمي، الذي تحتفل به المملكة مع دول العالم؛ تأكيدًا للدور الإنساني والحضاري لجهاز الدفاع المدني في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين.

وأضاف اللواء المنتشري أن الدفاع المدني شهد تطورًا كبيرًا في مختلف عملياته وخدماته بما يحقق مستويات عالية من الجاهزية والاستعداد؛ لمواجهة كافة الأخطار بفضل الدعم والرعاية الكريمة لولاة الأمر حفظهم الله.

وأوضح المنتشري أنه تم وضع خطط تنفيذية منذ وقت مبكّر لجميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة لتحقيق الأهداف الموضوعة لهذه المناسبة؛ وذلك لإيصال الرسالة السلامة لجميع شرائح المجتمع؛ من خلال إقامة المعارض والبرامج التوعوية وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة، وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص.

مدني العاصمة المقدسة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني العاصمة المقدسة يدشن فعاليات اليوم العالمي تحت شعار "السلامة أولًا"
سبق

دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي خضران المنتشري، فعاليات اليوم العالمي تحت شعار (السلامة أولًا)، الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في أسواق مكة مول، على مدار خمسة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.

وبهذه المناسبة عبّر اللواء علي المنتشري عن سروره برعاية أمير منطقة مكة المكرمة لفعاليات اليوم العالمي، الذي تحتفل به المملكة مع دول العالم؛ تأكيدًا للدور الإنساني والحضاري لجهاز الدفاع المدني في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين.

وأضاف اللواء المنتشري أن الدفاع المدني شهد تطورًا كبيرًا في مختلف عملياته وخدماته بما يحقق مستويات عالية من الجاهزية والاستعداد؛ لمواجهة كافة الأخطار بفضل الدعم والرعاية الكريمة لولاة الأمر حفظهم الله.

وأوضح المنتشري أنه تم وضع خطط تنفيذية منذ وقت مبكّر لجميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة لتحقيق الأهداف الموضوعة لهذه المناسبة؛ وذلك لإيصال الرسالة السلامة لجميع شرائح المجتمع؛ من خلال إقامة المعارض والبرامج التوعوية وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة، وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
04:47 PM
اخر تعديل
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
07:38 PM

مدني العاصمة المقدسة يدشن فعاليات اليوم العالمي تحت شعار "السلامة أولًا"

تحت رعاية الأمير خالد الفيصل

A A A
هادي العصيمي - الرياض
0
1,788

دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي خضران المنتشري، فعاليات اليوم العالمي تحت شعار (السلامة أولًا)، الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في أسواق مكة مول، على مدار خمسة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.

وبهذه المناسبة عبّر اللواء علي المنتشري عن سروره برعاية أمير منطقة مكة المكرمة لفعاليات اليوم العالمي، الذي تحتفل به المملكة مع دول العالم؛ تأكيدًا للدور الإنساني والحضاري لجهاز الدفاع المدني في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين.

وأضاف اللواء المنتشري أن الدفاع المدني شهد تطورًا كبيرًا في مختلف عملياته وخدماته بما يحقق مستويات عالية من الجاهزية والاستعداد؛ لمواجهة كافة الأخطار بفضل الدعم والرعاية الكريمة لولاة الأمر حفظهم الله.

وأوضح المنتشري أنه تم وضع خطط تنفيذية منذ وقت مبكّر لجميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة لتحقيق الأهداف الموضوعة لهذه المناسبة؛ وذلك لإيصال الرسالة السلامة لجميع شرائح المجتمع؛ من خلال إقامة المعارض والبرامج التوعوية وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة، وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص.

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