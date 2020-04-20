إيران في آخر 24 ساعة.. 91 وفاة و1.294 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 5.209 فيما قفزت الإصابات إلى 83.505 حالات

أعلنت السلطات الصحية في إيران اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5.209 فيما قفزت الإصابات إلى 83.505 حالات.

جاء ذلك بعد أن سجلت البلاد 91 حالة وفاة جديدة، و1.294 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.