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"العمل": إيداع 500 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 37 ألف مستفيد من الضمان

يأتي ضمن البرامج المساندة وبهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنها أودعت الأربعاء الماضي، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لعددٍ من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: "إن إجمالي المبالغ المالية التي تمّ إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغ 501.176.658 ريالا".

وبيّن، أن عدد الحالات التي تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 37.668 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تُودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

كما أكّد الدكتور الشافي؛ أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذي يمثل معظمهم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل": إيداع 500 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 37 ألف مستفيد من الضمان
سبق

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنها أودعت الأربعاء الماضي، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لعددٍ من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: "إن إجمالي المبالغ المالية التي تمّ إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغ 501.176.658 ريالا".

وبيّن، أن عدد الحالات التي تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 37.668 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تُودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

كما أكّد الدكتور الشافي؛ أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذي يمثل معظمهم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
09:14 AM

"العمل": إيداع 500 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 37 ألف مستفيد من الضمان

يأتي ضمن البرامج المساندة وبهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,599

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنها أودعت الأربعاء الماضي، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لعددٍ من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: "إن إجمالي المبالغ المالية التي تمّ إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغ 501.176.658 ريالا".

وبيّن، أن عدد الحالات التي تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 37.668 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تُودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

كما أكّد الدكتور الشافي؛ أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذي يمثل معظمهم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

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