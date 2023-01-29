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"أمانة الطائف" تستعد للحالة المطرية برفع جاهزية فِرَق وآليات السيول

بعد تنبيهات الأرصاد.. وأنهت أعمال تنظيف قنوات ومناهل شبكة التصريف

تستعد أمانة محافظة الطائف، للحالة المطرية المتوقعة بالطائف وضواحيها والمراكز التابعة لها؛ من خلال جاهزية فِرَق وآليات الأمطار والسيول، وبذل جهود تنظيف الأودية ومجاري السيول من الشوائب المعيقة لتدفق السيول، وأعمال تهيئة العبّارات بأنحاء المحافظة.

وقامت الأمانة بالتأكد من عمل جميع المولدات والمضخات في الأنفاق بكامل الطاقة الاستيعابية، كما أنهت أعمال تنظيف قنوات ومناهل شبكة تصريف مياه الأمطار، وتهيئة أكثر من 120 عبّارة لتصريف مياه الأمطار والسيول بكل المحاور، ووضعت كل الإدارات المختصة والفروع البلدية في حالة استعداد لأي طارئ لا سمح الله.

وطالَبَ أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الوكلاء والمختصين بتفعيل التواصل والتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية المختصة ومركز الأزمات والكوارث، والاستفادة من نظام "ماطر" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية لدعم اتخاذ القرار الصحيح، والتخطيط المبكر في توقع الأمطار والسيول في أنحاء المحافظة؛ حيث يعرض النظام المناطق الحرجة، ويعطي لمحة مجملة للتوقعات خلال الأيام القادمة.

وعززت وكالة الخدمات -ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة- فِرَق الأمطار والسيول بالعمالة، والتهيؤ لبرنامج الكنس وإزاحة الأتربة والصخور التي قد تجرفها السيول لعرض الطرق والشوارع، وتجهيز كافة صهاريج الكسح وشفط التجمعات المائية.. وبدورها هيأت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة مواطير ومضخات الشفط الثابتة والمتحركة، وفِرَق الصيانة لكل المعدات والآليات.

ورفعت أمانة الطائف، جاهزية مركز البلاغات (940)، وستستقبل من خلاله الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة، بالإضافة إلى تطبيق البلاغات الجغرافية، وأرقام استقبال بلاغات "الواتساب"، وحسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستقبل الملاحظات من مركز العمليات المشترك وتنقلها إلى فِرَق العمل في الميدان لمعالجتها على الفور.

يُذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة كانت قد نبّهت من أمطار قد تهطل على الطائف والأجزاء المجاورة لهذا اليوم، وقد يستمر ذلك التنبيه خلال الأيام القادمة في ظل تشكلات السحب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف" تستعد للحالة المطرية برفع جاهزية فِرَق وآليات السيول
سبق

تستعد أمانة محافظة الطائف، للحالة المطرية المتوقعة بالطائف وضواحيها والمراكز التابعة لها؛ من خلال جاهزية فِرَق وآليات الأمطار والسيول، وبذل جهود تنظيف الأودية ومجاري السيول من الشوائب المعيقة لتدفق السيول، وأعمال تهيئة العبّارات بأنحاء المحافظة.

وقامت الأمانة بالتأكد من عمل جميع المولدات والمضخات في الأنفاق بكامل الطاقة الاستيعابية، كما أنهت أعمال تنظيف قنوات ومناهل شبكة تصريف مياه الأمطار، وتهيئة أكثر من 120 عبّارة لتصريف مياه الأمطار والسيول بكل المحاور، ووضعت كل الإدارات المختصة والفروع البلدية في حالة استعداد لأي طارئ لا سمح الله.

وطالَبَ أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الوكلاء والمختصين بتفعيل التواصل والتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية المختصة ومركز الأزمات والكوارث، والاستفادة من نظام "ماطر" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية لدعم اتخاذ القرار الصحيح، والتخطيط المبكر في توقع الأمطار والسيول في أنحاء المحافظة؛ حيث يعرض النظام المناطق الحرجة، ويعطي لمحة مجملة للتوقعات خلال الأيام القادمة.

وعززت وكالة الخدمات -ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة- فِرَق الأمطار والسيول بالعمالة، والتهيؤ لبرنامج الكنس وإزاحة الأتربة والصخور التي قد تجرفها السيول لعرض الطرق والشوارع، وتجهيز كافة صهاريج الكسح وشفط التجمعات المائية.. وبدورها هيأت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة مواطير ومضخات الشفط الثابتة والمتحركة، وفِرَق الصيانة لكل المعدات والآليات.

ورفعت أمانة الطائف، جاهزية مركز البلاغات (940)، وستستقبل من خلاله الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة، بالإضافة إلى تطبيق البلاغات الجغرافية، وأرقام استقبال بلاغات "الواتساب"، وحسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستقبل الملاحظات من مركز العمليات المشترك وتنقلها إلى فِرَق العمل في الميدان لمعالجتها على الفور.

يُذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة كانت قد نبّهت من أمطار قد تهطل على الطائف والأجزاء المجاورة لهذا اليوم، وقد يستمر ذلك التنبيه خلال الأيام القادمة في ظل تشكلات السحب.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:39 PM

"أمانة الطائف" تستعد للحالة المطرية برفع جاهزية فِرَق وآليات السيول

بعد تنبيهات الأرصاد.. وأنهت أعمال تنظيف قنوات ومناهل شبكة التصريف

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فهد العتيبي - الطائف
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تستعد أمانة محافظة الطائف، للحالة المطرية المتوقعة بالطائف وضواحيها والمراكز التابعة لها؛ من خلال جاهزية فِرَق وآليات الأمطار والسيول، وبذل جهود تنظيف الأودية ومجاري السيول من الشوائب المعيقة لتدفق السيول، وأعمال تهيئة العبّارات بأنحاء المحافظة.

وقامت الأمانة بالتأكد من عمل جميع المولدات والمضخات في الأنفاق بكامل الطاقة الاستيعابية، كما أنهت أعمال تنظيف قنوات ومناهل شبكة تصريف مياه الأمطار، وتهيئة أكثر من 120 عبّارة لتصريف مياه الأمطار والسيول بكل المحاور، ووضعت كل الإدارات المختصة والفروع البلدية في حالة استعداد لأي طارئ لا سمح الله.

وطالَبَ أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الوكلاء والمختصين بتفعيل التواصل والتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية المختصة ومركز الأزمات والكوارث، والاستفادة من نظام "ماطر" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية لدعم اتخاذ القرار الصحيح، والتخطيط المبكر في توقع الأمطار والسيول في أنحاء المحافظة؛ حيث يعرض النظام المناطق الحرجة، ويعطي لمحة مجملة للتوقعات خلال الأيام القادمة.

وعززت وكالة الخدمات -ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة- فِرَق الأمطار والسيول بالعمالة، والتهيؤ لبرنامج الكنس وإزاحة الأتربة والصخور التي قد تجرفها السيول لعرض الطرق والشوارع، وتجهيز كافة صهاريج الكسح وشفط التجمعات المائية.. وبدورها هيأت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة مواطير ومضخات الشفط الثابتة والمتحركة، وفِرَق الصيانة لكل المعدات والآليات.

ورفعت أمانة الطائف، جاهزية مركز البلاغات (940)، وستستقبل من خلاله الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة، بالإضافة إلى تطبيق البلاغات الجغرافية، وأرقام استقبال بلاغات "الواتساب"، وحسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستقبل الملاحظات من مركز العمليات المشترك وتنقلها إلى فِرَق العمل في الميدان لمعالجتها على الفور.

يُذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة كانت قد نبّهت من أمطار قد تهطل على الطائف والأجزاء المجاورة لهذا اليوم، وقد يستمر ذلك التنبيه خلال الأيام القادمة في ظل تشكلات السحب.

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