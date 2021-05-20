7500 نحّال بمنطقة مكة وخطط لإنشاء مناحل للمبتدئين

"زراعة مكة" تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للنحل

شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المجتمعَ الدولي، بالاحتفاء باليوم العالمي للنحل، والذي يصادف 20 مايو من كل عام ميلادي مع الجمعية التعاونية لنحالي مكة المكرمة والجمعية التعاونية لنحالي الطائف.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة، عبر إطلاق مبادرات مع الجهات ذات العلاقة تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية أعلى.

وأضاف الغامدي: تسعى الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لتطوير تربية النحل من خلال إقامة الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات والندوات الإرشادية الموجهة لفئة النحالين؛ بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم في المنطقة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع تطبيق الأساليب الإرشادية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل في المحافظات ذات الميزة النسبية في مجال النحل مثل محافظة العرضيات، والذي يتواجد به منحل إرشادي نموذجي تابع للوزارة، وتأمين احتياجاتها من المواد والأدوات النحلية؛ حيث يؤدي عمله الإرشادي المنوط به من تعريف النحالين بالأساليب الحديثة لتربية النحل، وكذلك توزيع النشرات الإرشادية المتعلقة بتربية النحل.

ولفت إلى أن برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" يمكن من خلاله الحصول على الدعم المالي الذي يسهم في نمو نشاط المتخصصين في تربية النحل؛ مما يصب في صالح الإنتاج في النهاية، وتحسين حياة الأفراد.

وبيّن "الغامدي" أن الوزارة وضعت خطة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، تهدف من خلالها لتحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود، وإنتاج العسل والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها، وتطوير صناعة النحل وإنتاج العسل، وخلق فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المختصة وغيرها.

من جهته أوضح مستشار جمعية النحالين التعاونية في الطائف مقبول بن ساعد الطلحي، أن مشاركة الجمعية تأتي من حرص الجمعية على دعم أعضائها بما يفيدهم، بالتزود بما يخص تربية النحل والإكثار منه والمحافظة على السلالات النادرة وتحسين إنتاج العسل والتنوع فيه، والسعي لتخفيف الأعباء المادية المكلفة بتوفير وسائل النقل للمناحل بأسعار مخفضة وكل ما يتطلب في التربية والإنتاج.

وبيّن رئيس جمعية النحالين التعاونية بمكة المكرمة خالد المطرفي، أن الجمعية وضعت خطة لتخفيض أسعار كل ما يحتاجه النحال من أدوات لتكون في متناول الجميع وخطط لإنشاء مناحل للمبتدئين ومتابعتها وبفضل الله تم إنشاء حوالى 20 منحل وأصبحت منتجة لأصحابها، وهذا بفضل الله ثم الدعم السخي لوزارة البيئة التي وجهت بذلك.

يشار إلى أنه بحسب سجلات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ هناك أكثر من 7500 نحال يمارسون مهنة تربية النحل في المنطقة.