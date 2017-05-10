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51 وفاة و1383 إصابة جديدة بكورونا في إيران

إجمالي الوفيات 6640 والإصابات 107603 حالات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 51 وفاة و1383 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت في بيانها اليومي: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 6640 والإصابات إلى 107603 حالات.

إيران فيروس كورونا الجديد

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51 وفاة و1383 إصابة جديدة بكورونا في إيران
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 51 وفاة و1383 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت في بيانها اليومي: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 6640 والإصابات إلى 107603 حالات.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
01:09 PM

51 وفاة و1383 إصابة جديدة بكورونا في إيران

إجمالي الوفيات 6640 والإصابات 107603 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 51 وفاة و1383 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت في بيانها اليومي: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 6640 والإصابات إلى 107603 حالات.

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