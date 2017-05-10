51 وفاة و1383 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 51 وفاة و1383 إصابة جديدة بكورونا.
وقالت في بيانها اليومي: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 6640 والإصابات إلى 107603 حالات.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 51 وفاة و1383 إصابة جديدة بكورونا.
وقالت في بيانها اليومي: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 6640 والإصابات إلى 107603 حالات.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 51 وفاة و1383 إصابة جديدة بكورونا.
وقالت في بيانها اليومي: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 6640 والإصابات إلى 107603 حالات.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 51 وفاة و1383 إصابة جديدة بكورونا.
وقالت في بيانها اليومي: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 6640 والإصابات إلى 107603 حالات.