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"كفى" تشارك في فعاليات "يوم التطوع السعودي والعالمي 2021"

في محافظات منطقة مكة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة

شاركت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، عبر فروعها بمنطقة مكة المكرمة، بعدد من الفعاليات بمناسبة "يوم التطوع السعودي والعالمي 2021"، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وحضرت الجمعية، بركن تعريفي عن ‫ العمل التطوعي في ‫الغرفة التجارية بمكة، بتواجد فريق "كفى" التطوعي وعدد من الجهات الحكومية والمجتمعية، وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمكة المكرمة، الدكتور وائل مطير.

كما شاركت الجمعية، بركن تعريفي عن التطوع وأثره على المجتمع، ضمن فعاليات فريق "أنا صحي" التطوعي بأحد الأسواق.

ونظمت الجمعية برنامجاً داخلياً لمنسوبيها شمل توزيع ورود وكروت الترغيب في التطوع، تفعيلاً ليوم التطوع السعودي والعالمي.

وفي جدة، نظمت إدارة التطوع لقاءً بعنوان "دور المتطوع في تحقيق رؤية المملكة 2030"، عبر برنامج "زوم"، قدمها مستشار ادامة لتأسيس وحدات التطوع بالمملكة، بندر الحارثي، وشهدت حضوراً كبيراً من مختلف مناطق المملكة.

كما نظمت بذات المناسبة دورة أخرى، بالتعاون مع وزارة التعليم، حملت عنوان "أضرار المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية"، قدمها المستشار التربوي، الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، لسفراء التوعية من منسوبي التعليم الجامعي طلاب وطالبات ومتطوعين.

وشاركت إدارة التطوع بجدة في فعاليات هذه المناسبة بأحد أسواق المخافظة، دشنها أمين جدة، صالح التركي، بحضور المهندس أنس صيرفي ووجهاء جدة ورجال الأعمال.

وقد تم تعريف الأمين وضيوفه بالجمعية ودورها الريادي في استقطاب المتطوعين وإشراكهم في الفرص التطوعية.

وشاركت في اليوم ذاته في ملتقى "يوم التطوع"، والذي نظمته جمعية سفراء التطوع بجامعة دار الحكمة، برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهد بن رقوش، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة، أحمد الصفحي.

كما شاركت جمعية "كفى"، بمحافظة الطائف، بالمعرض التثقيفي في أحد أسواق المحافظة، بالتعاون مع وحدة العمل التطوعي بإدارة التعليم، بحضور مساعد الشؤون التعليمية، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، وشهد المعرض إقبالا كبيراً من الزوار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفى" تشارك في فعاليات "يوم التطوع السعودي والعالمي 2021"
سبق

شاركت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، عبر فروعها بمنطقة مكة المكرمة، بعدد من الفعاليات بمناسبة "يوم التطوع السعودي والعالمي 2021"، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وحضرت الجمعية، بركن تعريفي عن ‫ العمل التطوعي في ‫الغرفة التجارية بمكة، بتواجد فريق "كفى" التطوعي وعدد من الجهات الحكومية والمجتمعية، وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمكة المكرمة، الدكتور وائل مطير.

كما شاركت الجمعية، بركن تعريفي عن التطوع وأثره على المجتمع، ضمن فعاليات فريق "أنا صحي" التطوعي بأحد الأسواق.

ونظمت الجمعية برنامجاً داخلياً لمنسوبيها شمل توزيع ورود وكروت الترغيب في التطوع، تفعيلاً ليوم التطوع السعودي والعالمي.

وفي جدة، نظمت إدارة التطوع لقاءً بعنوان "دور المتطوع في تحقيق رؤية المملكة 2030"، عبر برنامج "زوم"، قدمها مستشار ادامة لتأسيس وحدات التطوع بالمملكة، بندر الحارثي، وشهدت حضوراً كبيراً من مختلف مناطق المملكة.

كما نظمت بذات المناسبة دورة أخرى، بالتعاون مع وزارة التعليم، حملت عنوان "أضرار المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية"، قدمها المستشار التربوي، الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، لسفراء التوعية من منسوبي التعليم الجامعي طلاب وطالبات ومتطوعين.

وشاركت إدارة التطوع بجدة في فعاليات هذه المناسبة بأحد أسواق المخافظة، دشنها أمين جدة، صالح التركي، بحضور المهندس أنس صيرفي ووجهاء جدة ورجال الأعمال.

وقد تم تعريف الأمين وضيوفه بالجمعية ودورها الريادي في استقطاب المتطوعين وإشراكهم في الفرص التطوعية.

وشاركت في اليوم ذاته في ملتقى "يوم التطوع"، والذي نظمته جمعية سفراء التطوع بجامعة دار الحكمة، برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهد بن رقوش، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة، أحمد الصفحي.

كما شاركت جمعية "كفى"، بمحافظة الطائف، بالمعرض التثقيفي في أحد أسواق المحافظة، بالتعاون مع وحدة العمل التطوعي بإدارة التعليم، بحضور مساعد الشؤون التعليمية، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، وشهد المعرض إقبالا كبيراً من الزوار.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
02:40 PM

"كفى" تشارك في فعاليات "يوم التطوع السعودي والعالمي 2021"

في محافظات منطقة مكة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شاركت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، عبر فروعها بمنطقة مكة المكرمة، بعدد من الفعاليات بمناسبة "يوم التطوع السعودي والعالمي 2021"، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وحضرت الجمعية، بركن تعريفي عن ‫ العمل التطوعي في ‫الغرفة التجارية بمكة، بتواجد فريق "كفى" التطوعي وعدد من الجهات الحكومية والمجتمعية، وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمكة المكرمة، الدكتور وائل مطير.

كما شاركت الجمعية، بركن تعريفي عن التطوع وأثره على المجتمع، ضمن فعاليات فريق "أنا صحي" التطوعي بأحد الأسواق.

ونظمت الجمعية برنامجاً داخلياً لمنسوبيها شمل توزيع ورود وكروت الترغيب في التطوع، تفعيلاً ليوم التطوع السعودي والعالمي.

وفي جدة، نظمت إدارة التطوع لقاءً بعنوان "دور المتطوع في تحقيق رؤية المملكة 2030"، عبر برنامج "زوم"، قدمها مستشار ادامة لتأسيس وحدات التطوع بالمملكة، بندر الحارثي، وشهدت حضوراً كبيراً من مختلف مناطق المملكة.

كما نظمت بذات المناسبة دورة أخرى، بالتعاون مع وزارة التعليم، حملت عنوان "أضرار المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية"، قدمها المستشار التربوي، الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، لسفراء التوعية من منسوبي التعليم الجامعي طلاب وطالبات ومتطوعين.

وشاركت إدارة التطوع بجدة في فعاليات هذه المناسبة بأحد أسواق المخافظة، دشنها أمين جدة، صالح التركي، بحضور المهندس أنس صيرفي ووجهاء جدة ورجال الأعمال.

وقد تم تعريف الأمين وضيوفه بالجمعية ودورها الريادي في استقطاب المتطوعين وإشراكهم في الفرص التطوعية.

وشاركت في اليوم ذاته في ملتقى "يوم التطوع"، والذي نظمته جمعية سفراء التطوع بجامعة دار الحكمة، برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهد بن رقوش، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة، أحمد الصفحي.

كما شاركت جمعية "كفى"، بمحافظة الطائف، بالمعرض التثقيفي في أحد أسواق المحافظة، بالتعاون مع وحدة العمل التطوعي بإدارة التعليم، بحضور مساعد الشؤون التعليمية، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، وشهد المعرض إقبالا كبيراً من الزوار.

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