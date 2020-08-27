الانقلابيون في مالي يطلقون سراح الرئيس إبراهيم كيتا

أعادوه إلى منزله

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي جبريلا مايجا، اليوم (الخميس)، أن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وأوضح "مايجا" أن "كيتا" أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله، دون التطرق لمزيد من التفاصيل، بحسب "رويترز".