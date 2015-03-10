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معهد الاعتدال بجامعة المؤسس يلتقي وفد الشؤون الدينية بوزارة الدفاع

لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية

استقبل معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال أمس الاثنين الشيخ عبد الرحمن الحسيني مستشار وزير الدفاع ومدير الشؤون الدينية بوزارة الدفاع وعددًا من ضباط الشؤون الدينية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين معهد الاعتدال والإدارة العامة للشؤون الدينية في عددٍ من المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية.

كما اطلع الوفد على آلية عمل المعهد والبرامج والفعاليات والمبادرات وعلى رأسها جائزة الاعتدال التي تُقام كل عام برعاية كريمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وتأتي هذا العام في دورتها الرابعة.

وكان في استقبال الوفد عميد معهد الاعتدال الدكتور الحسن بن يحيى آل المناخرة وعدد من قيادات المعهد، وتعرف الوفد خلال هذه الزيارة على أبرز الأعمال خلال العام الجاري، والإنتاجات المتنوعة ما بين بودكاست الاعتدال، ونشرة الاعتدال، والوحدة المعنية بالاستشارات النفسية والفكرية.

كما اطلع الوفد على تفاصيل الماجستير التنفيذي للاعتدال والأمن الفكري الذي انطلق العام الماضي وعلى أبرز المواد التي يقدمها نخبة من المختصين داخل جامعة الملك عبد العزيز في عدة جوانب نفسية واجتماعية وفكرية وأمنية وإعلامية.

وفي ختام هذه الزيارة قام الوفد بزيارة مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي وناقش الوفد مع إدارة الجامعة آليات التعاون بالجامعة والاستفادة مما تقدمه من برامج فكرية وأكاديمية وبحثية يعود نفعها على رجال القوات المسلحة السعودية.

من جهة أخرى ثمّن الدكتور عبدالرحمن اليوبي جهود معهد الاعتدال في إقامة مثل هذه الشراكات والاتفاقيات مع القطاعات الحكومية والخاصة، وتواصلهم الدائم مع الجهات لتفعيل الشراكات ونقل منهج “الاعتدال السعودي”. الذي يمثل هذه الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

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معهد الاعتدال بجامعة المؤسس يلتقي وفد الشؤون الدينية بوزارة الدفاع
سبق

استقبل معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال أمس الاثنين الشيخ عبد الرحمن الحسيني مستشار وزير الدفاع ومدير الشؤون الدينية بوزارة الدفاع وعددًا من ضباط الشؤون الدينية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين معهد الاعتدال والإدارة العامة للشؤون الدينية في عددٍ من المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية.

كما اطلع الوفد على آلية عمل المعهد والبرامج والفعاليات والمبادرات وعلى رأسها جائزة الاعتدال التي تُقام كل عام برعاية كريمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وتأتي هذا العام في دورتها الرابعة.

وكان في استقبال الوفد عميد معهد الاعتدال الدكتور الحسن بن يحيى آل المناخرة وعدد من قيادات المعهد، وتعرف الوفد خلال هذه الزيارة على أبرز الأعمال خلال العام الجاري، والإنتاجات المتنوعة ما بين بودكاست الاعتدال، ونشرة الاعتدال، والوحدة المعنية بالاستشارات النفسية والفكرية.

كما اطلع الوفد على تفاصيل الماجستير التنفيذي للاعتدال والأمن الفكري الذي انطلق العام الماضي وعلى أبرز المواد التي يقدمها نخبة من المختصين داخل جامعة الملك عبد العزيز في عدة جوانب نفسية واجتماعية وفكرية وأمنية وإعلامية.

وفي ختام هذه الزيارة قام الوفد بزيارة مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي وناقش الوفد مع إدارة الجامعة آليات التعاون بالجامعة والاستفادة مما تقدمه من برامج فكرية وأكاديمية وبحثية يعود نفعها على رجال القوات المسلحة السعودية.

من جهة أخرى ثمّن الدكتور عبدالرحمن اليوبي جهود معهد الاعتدال في إقامة مثل هذه الشراكات والاتفاقيات مع القطاعات الحكومية والخاصة، وتواصلهم الدائم مع الجهات لتفعيل الشراكات ونقل منهج “الاعتدال السعودي”. الذي يمثل هذه الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:19 AM

معهد الاعتدال بجامعة المؤسس يلتقي وفد الشؤون الدينية بوزارة الدفاع

لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبل معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال أمس الاثنين الشيخ عبد الرحمن الحسيني مستشار وزير الدفاع ومدير الشؤون الدينية بوزارة الدفاع وعددًا من ضباط الشؤون الدينية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين معهد الاعتدال والإدارة العامة للشؤون الدينية في عددٍ من المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية.

كما اطلع الوفد على آلية عمل المعهد والبرامج والفعاليات والمبادرات وعلى رأسها جائزة الاعتدال التي تُقام كل عام برعاية كريمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وتأتي هذا العام في دورتها الرابعة.

وكان في استقبال الوفد عميد معهد الاعتدال الدكتور الحسن بن يحيى آل المناخرة وعدد من قيادات المعهد، وتعرف الوفد خلال هذه الزيارة على أبرز الأعمال خلال العام الجاري، والإنتاجات المتنوعة ما بين بودكاست الاعتدال، ونشرة الاعتدال، والوحدة المعنية بالاستشارات النفسية والفكرية.

كما اطلع الوفد على تفاصيل الماجستير التنفيذي للاعتدال والأمن الفكري الذي انطلق العام الماضي وعلى أبرز المواد التي يقدمها نخبة من المختصين داخل جامعة الملك عبد العزيز في عدة جوانب نفسية واجتماعية وفكرية وأمنية وإعلامية.

وفي ختام هذه الزيارة قام الوفد بزيارة مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي وناقش الوفد مع إدارة الجامعة آليات التعاون بالجامعة والاستفادة مما تقدمه من برامج فكرية وأكاديمية وبحثية يعود نفعها على رجال القوات المسلحة السعودية.

من جهة أخرى ثمّن الدكتور عبدالرحمن اليوبي جهود معهد الاعتدال في إقامة مثل هذه الشراكات والاتفاقيات مع القطاعات الحكومية والخاصة، وتواصلهم الدائم مع الجهات لتفعيل الشراكات ونقل منهج “الاعتدال السعودي”. الذي يمثل هذه الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

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