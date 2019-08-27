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"الصحة": تسجيل 244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 407 خلال الـ24 ساعة الماضية

في 24 ساعة.. باكستان تسجّل 4016 إصابة جديدة بكورونا و95 وفاة

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4016 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و95 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.144.341 إصابة، منها 92844 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25415 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.026.082 حالة.

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في 24 ساعة.. باكستان تسجّل 4016 إصابة جديدة بكورونا و95 وفاة
سبق

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4016 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و95 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.144.341 إصابة، منها 92844 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25415 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.026.082 حالة.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
01:14 PM

في 24 ساعة.. باكستان تسجّل 4016 إصابة جديدة بكورونا و95 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4016 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و95 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.144.341 إصابة، منها 92844 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25415 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.026.082 حالة.

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