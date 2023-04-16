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عبر لقاء افتراضي.. "تعليم صبيا" يؤكد الدور الكبير لقادة المدارس

بمشاركة 550 قائداً.. استعرض جهود القيادة في دعم البنية التحتية

أكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، على الدور المهم والكبير لقادة وقائدات المدارس، مشيدًا بما بذلوه من جهود متميزة خلال فترة تعليق الحضور للمدارس والعمل على ضمان الدراسة عن بعد الأمر الذي انعكس على تحقيق مدارس الإدارة نسبًا عالية في الدخول على منظومة التعليم الموحدة وبوابة المستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء القيادات المدرسية الذي نظمه الإشراف التربوي عن بُعد مساء الليلة، بحضور مساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية للبنين والبنات ومشاركة أكثر من ٥٥٠ قائداً وقائدة من مختلف مدارس الإدارة للبنين والبنات.

واستعرض مدير التعليم خلال اللقاء الجهود العظيمة التي بذلتها قيادة هذه البلاد أعزها الله في دعم البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التعليمية في المملكة، كما أشاد بدور وزارة التعليم الكبير بقيادة الوزير؛ لضمان استمرار العملية التعليمية ومتابعة نائب الوزير المستمرة. كما استعرض مدير التعليم إحصائيات تفاعل ٨١٪؜ (أكثر من ١٣٠ ألفاً) من مشرفي وقادة مدارس ومعلمين وطلاب على المنظومة وبوابة المستقبل.

وتخلل اللقاء تقديم العديد من أوراق العمل من قادة المدارس التي تضمنت الحديث عن التجارب الناجحة والمتميزة للتعليم عن بُعد واستعراض أبرز التحديات والحلول خلال تعامل المدارس مع بوابة المستقبل ومنظومة التعليم الموحدة.

وفي نهاية اللقاء أكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي على أهمية التحفيز الإيجابي لأبنائنا الطلاب والطالبات ودعم الزملاء المعلمين والمعلمات وشكرهم على جهودهم المخلصة التي ساهمت في استمرار عملية التعلم عبر البدائل التي أتاحتها وزارة التعليم.

مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي لقاء افتراضي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر لقاء افتراضي.. "تعليم صبيا" يؤكد الدور الكبير لقادة المدارس
سبق

أكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، على الدور المهم والكبير لقادة وقائدات المدارس، مشيدًا بما بذلوه من جهود متميزة خلال فترة تعليق الحضور للمدارس والعمل على ضمان الدراسة عن بعد الأمر الذي انعكس على تحقيق مدارس الإدارة نسبًا عالية في الدخول على منظومة التعليم الموحدة وبوابة المستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء القيادات المدرسية الذي نظمه الإشراف التربوي عن بُعد مساء الليلة، بحضور مساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية للبنين والبنات ومشاركة أكثر من ٥٥٠ قائداً وقائدة من مختلف مدارس الإدارة للبنين والبنات.

واستعرض مدير التعليم خلال اللقاء الجهود العظيمة التي بذلتها قيادة هذه البلاد أعزها الله في دعم البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التعليمية في المملكة، كما أشاد بدور وزارة التعليم الكبير بقيادة الوزير؛ لضمان استمرار العملية التعليمية ومتابعة نائب الوزير المستمرة. كما استعرض مدير التعليم إحصائيات تفاعل ٨١٪؜ (أكثر من ١٣٠ ألفاً) من مشرفي وقادة مدارس ومعلمين وطلاب على المنظومة وبوابة المستقبل.

وتخلل اللقاء تقديم العديد من أوراق العمل من قادة المدارس التي تضمنت الحديث عن التجارب الناجحة والمتميزة للتعليم عن بُعد واستعراض أبرز التحديات والحلول خلال تعامل المدارس مع بوابة المستقبل ومنظومة التعليم الموحدة.

وفي نهاية اللقاء أكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي على أهمية التحفيز الإيجابي لأبنائنا الطلاب والطالبات ودعم الزملاء المعلمين والمعلمات وشكرهم على جهودهم المخلصة التي ساهمت في استمرار عملية التعلم عبر البدائل التي أتاحتها وزارة التعليم.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
02:31 PM

عبر لقاء افتراضي.. "تعليم صبيا" يؤكد الدور الكبير لقادة المدارس

بمشاركة 550 قائداً.. استعرض جهود القيادة في دعم البنية التحتية

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فهد كاملي - جازان
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أكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، على الدور المهم والكبير لقادة وقائدات المدارس، مشيدًا بما بذلوه من جهود متميزة خلال فترة تعليق الحضور للمدارس والعمل على ضمان الدراسة عن بعد الأمر الذي انعكس على تحقيق مدارس الإدارة نسبًا عالية في الدخول على منظومة التعليم الموحدة وبوابة المستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء القيادات المدرسية الذي نظمه الإشراف التربوي عن بُعد مساء الليلة، بحضور مساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية للبنين والبنات ومشاركة أكثر من ٥٥٠ قائداً وقائدة من مختلف مدارس الإدارة للبنين والبنات.

واستعرض مدير التعليم خلال اللقاء الجهود العظيمة التي بذلتها قيادة هذه البلاد أعزها الله في دعم البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التعليمية في المملكة، كما أشاد بدور وزارة التعليم الكبير بقيادة الوزير؛ لضمان استمرار العملية التعليمية ومتابعة نائب الوزير المستمرة. كما استعرض مدير التعليم إحصائيات تفاعل ٨١٪؜ (أكثر من ١٣٠ ألفاً) من مشرفي وقادة مدارس ومعلمين وطلاب على المنظومة وبوابة المستقبل.

وتخلل اللقاء تقديم العديد من أوراق العمل من قادة المدارس التي تضمنت الحديث عن التجارب الناجحة والمتميزة للتعليم عن بُعد واستعراض أبرز التحديات والحلول خلال تعامل المدارس مع بوابة المستقبل ومنظومة التعليم الموحدة.

وفي نهاية اللقاء أكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي على أهمية التحفيز الإيجابي لأبنائنا الطلاب والطالبات ودعم الزملاء المعلمين والمعلمات وشكرهم على جهودهم المخلصة التي ساهمت في استمرار عملية التعلم عبر البدائل التي أتاحتها وزارة التعليم.

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