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"الكبيري" يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد في كليات الأفلاج

اطلع على آلية المحاضرات عن بعد والإجراءات الاحترازية لكورونا

عقد المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية اجتماعًا مع وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وناقش معهم الاستعداد
للدراسة في الفصل الدراسي الأول. جاء ذلك بحضور وكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور إبراهيم الأسمري، ووكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور فهد
القحطاني ، ووكيل كلية العلوم للتطوير والجودة والدراسات العليا الدكتور محمد الدوسري ووكيلة الكلية لشؤون الطالبات الدكتورة مزون القحطاني وعدد من رؤساء ومشرفي ومشرفات الأقسام.

حيث ناقش "الكبيري" الاستعداد للدراسة في الفصل الدراسي الأول في ضوء المعطيات والظروف الحالية والمستجدات والجداول الدراسية للطلبة وانعقاد المحاضرات والتعليم عن بعد، والضوابط والآليات والإجراءات الاحترازية داخل كليات الجامعة، كما ناقش مشرف كليات الأفلاج عددًا من الموضوعات المجدول تنفيذها.

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"الكبيري" يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد في كليات الأفلاج
سبق

عقد المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية اجتماعًا مع وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وناقش معهم الاستعداد
للدراسة في الفصل الدراسي الأول. جاء ذلك بحضور وكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور إبراهيم الأسمري، ووكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور فهد
القحطاني ، ووكيل كلية العلوم للتطوير والجودة والدراسات العليا الدكتور محمد الدوسري ووكيلة الكلية لشؤون الطالبات الدكتورة مزون القحطاني وعدد من رؤساء ومشرفي ومشرفات الأقسام.

حيث ناقش "الكبيري" الاستعداد للدراسة في الفصل الدراسي الأول في ضوء المعطيات والظروف الحالية والمستجدات والجداول الدراسية للطلبة وانعقاد المحاضرات والتعليم عن بعد، والضوابط والآليات والإجراءات الاحترازية داخل كليات الجامعة، كما ناقش مشرف كليات الأفلاج عددًا من الموضوعات المجدول تنفيذها.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
10:18 PM

"الكبيري" يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد في كليات الأفلاج

اطلع على آلية المحاضرات عن بعد والإجراءات الاحترازية لكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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عقد المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية اجتماعًا مع وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وناقش معهم الاستعداد
للدراسة في الفصل الدراسي الأول. جاء ذلك بحضور وكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور إبراهيم الأسمري، ووكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور فهد
القحطاني ، ووكيل كلية العلوم للتطوير والجودة والدراسات العليا الدكتور محمد الدوسري ووكيلة الكلية لشؤون الطالبات الدكتورة مزون القحطاني وعدد من رؤساء ومشرفي ومشرفات الأقسام.

حيث ناقش "الكبيري" الاستعداد للدراسة في الفصل الدراسي الأول في ضوء المعطيات والظروف الحالية والمستجدات والجداول الدراسية للطلبة وانعقاد المحاضرات والتعليم عن بعد، والضوابط والآليات والإجراءات الاحترازية داخل كليات الجامعة، كما ناقش مشرف كليات الأفلاج عددًا من الموضوعات المجدول تنفيذها.

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