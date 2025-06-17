سلطنة عمان.. 810 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 24079
وزارة الصحة: بلغ عدد حالات الوفاة 116 وتماثل 11797 للشفاء
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء تسجيل (810) إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (468) لعمانيين و(342) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (24079) و(116) وفاة وتماثل (11797) حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية (2797)، وإجمالي الحالات المنومة اليوم (64)، وإجمالي المنومين (362)، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (102).
سلطنة عمان.. 810 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 24079
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-06-17
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء تسجيل (810) إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (468) لعمانيين و(342) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (24079) و(116) وفاة وتماثل (11797) حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية (2797)، وإجمالي الحالات المنومة اليوم (64)، وإجمالي المنومين (362)، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (102).
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
11:58 AM
سلطنة عمان.. 810 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 24079
وزارة الصحة: بلغ عدد حالات الوفاة 116 وتماثل 11797 للشفاء
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء تسجيل (810) إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (468) لعمانيين و(342) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (24079) و(116) وفاة وتماثل (11797) حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية (2797)، وإجمالي الحالات المنومة اليوم (64)، وإجمالي المنومين (362)، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (102).