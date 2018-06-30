"الحصيني": هطولات من مكان إلى آخر وبَرَد .. وهذه المناطق الـ 5 الأكثر تأثراً

تتباين على أجزاء متفرقة مع استمرار الرياح المُثيرة للغبار على معظم المناطق

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ إن التوقعات اليوم، تشير إلى احتمالية هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن غزيرة إلى خفيفة وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من خمس مناطق بالمملكة.

وتشمل هذه المناطق مرتفعات المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة بما فيها الطائف؛ خاصة جنوبه قد تمتد إلى شرقه، ومناطق عسير والباحة وجازان، وتمتد الى السفوح الغربية من تلك المرتفعات، مع استمرار الرياح المثيرة للغبار على معظم المناطق.