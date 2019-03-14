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كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات بالنمسا إلى 602 والأردن يتتبّع تحركات حالتين

حكومة فيينا اتخذت عدة إجراءات صارمة منها إغلاق المدارس والمحال التجارية

أعلنت السُّلطات النمساوية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" إلى 602 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنه تم إجراء 7467 اختبارًا لكشف فيروس كورونا في مختلف المناطق النمساوية.

وأوضحت أن عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ ست حالات، فيما شهدت النمسا حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس.

يُذكر أن الحكومة النمساوية اتخذت عدة إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا؛ منها إغلاق المدارس الثانوية ابتداءً من يوم الاثنين، وإغلاق المحال التجارية، ووقف الرحلات إلى فرنسا وسويسرا وإسبانيا.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم أن حالة الإصابة بمرض كورونا المستجد التي وصلت إلى كندا كانت متواجدة في الأردن.

وقال مسؤول ملف الكورونا في الوزارة الدكتور عدنان إسحق: إن العمل جار لتتبع تاريخ وأماكن تواجد الحالة المصابة في الأردن، والأشخاص الذين تعاملوا مع هذه الحالة، للقيام بجميع الإجراءات الاحترازية تجاههم؛ ومن ضمنها فحصهم وإلزامهم بالحجر الصحي.

وأوضح المسؤول الأردني أنه يتم أيضًا تحديد وفحص بعض الأشخاص الذين تعاملوا مع سائحة أمريكية كانت في جولة سياحية في عدد من دول الإقليم من بينها الأردن، وهي حاليًّا في الأراضي الفلسطينية المحتلّة؛ حيث تبيّنت إصابتها بالفيروس، موكدًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية لمن تعامل مع هذه الحالة.

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كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات بالنمسا إلى 602 والأردن يتتبّع تحركات حالتين
سبق

أعلنت السُّلطات النمساوية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" إلى 602 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنه تم إجراء 7467 اختبارًا لكشف فيروس كورونا في مختلف المناطق النمساوية.

وأوضحت أن عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ ست حالات، فيما شهدت النمسا حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس.

يُذكر أن الحكومة النمساوية اتخذت عدة إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا؛ منها إغلاق المدارس الثانوية ابتداءً من يوم الاثنين، وإغلاق المحال التجارية، ووقف الرحلات إلى فرنسا وسويسرا وإسبانيا.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم أن حالة الإصابة بمرض كورونا المستجد التي وصلت إلى كندا كانت متواجدة في الأردن.

وقال مسؤول ملف الكورونا في الوزارة الدكتور عدنان إسحق: إن العمل جار لتتبع تاريخ وأماكن تواجد الحالة المصابة في الأردن، والأشخاص الذين تعاملوا مع هذه الحالة، للقيام بجميع الإجراءات الاحترازية تجاههم؛ ومن ضمنها فحصهم وإلزامهم بالحجر الصحي.

وأوضح المسؤول الأردني أنه يتم أيضًا تحديد وفحص بعض الأشخاص الذين تعاملوا مع سائحة أمريكية كانت في جولة سياحية في عدد من دول الإقليم من بينها الأردن، وهي حاليًّا في الأراضي الفلسطينية المحتلّة؛ حيث تبيّنت إصابتها بالفيروس، موكدًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية لمن تعامل مع هذه الحالة.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
02:26 PM

كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات بالنمسا إلى 602 والأردن يتتبّع تحركات حالتين

حكومة فيينا اتخذت عدة إجراءات صارمة منها إغلاق المدارس والمحال التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السُّلطات النمساوية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" إلى 602 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنه تم إجراء 7467 اختبارًا لكشف فيروس كورونا في مختلف المناطق النمساوية.

وأوضحت أن عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ ست حالات، فيما شهدت النمسا حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس.

يُذكر أن الحكومة النمساوية اتخذت عدة إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا؛ منها إغلاق المدارس الثانوية ابتداءً من يوم الاثنين، وإغلاق المحال التجارية، ووقف الرحلات إلى فرنسا وسويسرا وإسبانيا.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم أن حالة الإصابة بمرض كورونا المستجد التي وصلت إلى كندا كانت متواجدة في الأردن.

وقال مسؤول ملف الكورونا في الوزارة الدكتور عدنان إسحق: إن العمل جار لتتبع تاريخ وأماكن تواجد الحالة المصابة في الأردن، والأشخاص الذين تعاملوا مع هذه الحالة، للقيام بجميع الإجراءات الاحترازية تجاههم؛ ومن ضمنها فحصهم وإلزامهم بالحجر الصحي.

وأوضح المسؤول الأردني أنه يتم أيضًا تحديد وفحص بعض الأشخاص الذين تعاملوا مع سائحة أمريكية كانت في جولة سياحية في عدد من دول الإقليم من بينها الأردن، وهي حاليًّا في الأراضي الفلسطينية المحتلّة؛ حيث تبيّنت إصابتها بالفيروس، موكدًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية لمن تعامل مع هذه الحالة.

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