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‫أمن "الدواسر" يسهم في نجاح رالي داكار السعودية بمرحلتَيْه السابعة والثامنة

"سبق" وثَّقت الوجود الأمني والإسعافي أثناء تغطية السباق على مدى يومَيْن

تصوير: محمد آل مسحل

نجحت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر في تطبيق خططها الأمنية المعدة مسبقًا لاستقبال المشاركين والمنظمين لرالي داكار السعودية 2020 خلال مرحلتَي السباق السابعة والثامنة على ثلاثة أيام بالمحافظة.

‫وتفصيلاً، رصدت عدسة "سبق" خلال تغطيتها الرالي الأضخم في العالم احترافية رجال الأمن من جميع القطاعات، وتعاملهم مع الحدث؛ وهو ما كان له الأثر الكبير في إنجاح هذا السباق، وخلوه من أي عوائق تذكر، بإشراف من مدير شرطة وادي الدواسر، وبمتابعة من المحافظ.

‫وشهد السباق مراحل وخططًا أمنية وإسعافية، نُفذت بكل جودة وإتقان، وتضمنت وجود عدد من أفراد البحث الجنائي وقوة المهام والواجبات الخاصة والدفاع المدني، وكذلك فريق طبي من المستشفى العام والهلال الأحمر في مناطق الانطلاق والوصول لاستقبال أكثر من 500 متسابق من 62 دولة حول العالم.

‫وفي غضون ذلك، قامت فرق الدوريات الأمنية والمرور والقوة الخاصة لأمن الطرق بوادي الدواسر بتأمين سير الدراجات والسيارات والشاحنات الكبيرة عند مرورها من وسط المحافظة حتى موقع المخيم، وصولاً لانطلاقهم للمرحلة التاسعة؛ الأمر الذي لاقى استحسان المنظمين والمشاركين.

وادي الدواسر رالي داكار السعودية 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫أمن "الدواسر" يسهم في نجاح رالي داكار السعودية بمرحلتَيْه السابعة والثامنة
سبق

تصوير: محمد آل مسحل

نجحت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر في تطبيق خططها الأمنية المعدة مسبقًا لاستقبال المشاركين والمنظمين لرالي داكار السعودية 2020 خلال مرحلتَي السباق السابعة والثامنة على ثلاثة أيام بالمحافظة.

‫وتفصيلاً، رصدت عدسة "سبق" خلال تغطيتها الرالي الأضخم في العالم احترافية رجال الأمن من جميع القطاعات، وتعاملهم مع الحدث؛ وهو ما كان له الأثر الكبير في إنجاح هذا السباق، وخلوه من أي عوائق تذكر، بإشراف من مدير شرطة وادي الدواسر، وبمتابعة من المحافظ.

‫وشهد السباق مراحل وخططًا أمنية وإسعافية، نُفذت بكل جودة وإتقان، وتضمنت وجود عدد من أفراد البحث الجنائي وقوة المهام والواجبات الخاصة والدفاع المدني، وكذلك فريق طبي من المستشفى العام والهلال الأحمر في مناطق الانطلاق والوصول لاستقبال أكثر من 500 متسابق من 62 دولة حول العالم.

‫وفي غضون ذلك، قامت فرق الدوريات الأمنية والمرور والقوة الخاصة لأمن الطرق بوادي الدواسر بتأمين سير الدراجات والسيارات والشاحنات الكبيرة عند مرورها من وسط المحافظة حتى موقع المخيم، وصولاً لانطلاقهم للمرحلة التاسعة؛ الأمر الذي لاقى استحسان المنظمين والمشاركين.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
11:27 PM
اخر تعديل
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
12:21 AM

‫أمن "الدواسر" يسهم في نجاح رالي داكار السعودية بمرحلتَيْه السابعة والثامنة

"سبق" وثَّقت الوجود الأمني والإسعافي أثناء تغطية السباق على مدى يومَيْن

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
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1,471

تصوير: محمد آل مسحل

نجحت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر في تطبيق خططها الأمنية المعدة مسبقًا لاستقبال المشاركين والمنظمين لرالي داكار السعودية 2020 خلال مرحلتَي السباق السابعة والثامنة على ثلاثة أيام بالمحافظة.

‫وتفصيلاً، رصدت عدسة "سبق" خلال تغطيتها الرالي الأضخم في العالم احترافية رجال الأمن من جميع القطاعات، وتعاملهم مع الحدث؛ وهو ما كان له الأثر الكبير في إنجاح هذا السباق، وخلوه من أي عوائق تذكر، بإشراف من مدير شرطة وادي الدواسر، وبمتابعة من المحافظ.

‫وشهد السباق مراحل وخططًا أمنية وإسعافية، نُفذت بكل جودة وإتقان، وتضمنت وجود عدد من أفراد البحث الجنائي وقوة المهام والواجبات الخاصة والدفاع المدني، وكذلك فريق طبي من المستشفى العام والهلال الأحمر في مناطق الانطلاق والوصول لاستقبال أكثر من 500 متسابق من 62 دولة حول العالم.

‫وفي غضون ذلك، قامت فرق الدوريات الأمنية والمرور والقوة الخاصة لأمن الطرق بوادي الدواسر بتأمين سير الدراجات والسيارات والشاحنات الكبيرة عند مرورها من وسط المحافظة حتى موقع المخيم، وصولاً لانطلاقهم للمرحلة التاسعة؛ الأمر الذي لاقى استحسان المنظمين والمشاركين.

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