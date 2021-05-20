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"سفارة المملكة" بأوكرانيا تحدد إجراءات دخول المسافرين المعمول بها في كييف

بينها ضرورة وجود حجز عودة مؤكد وتحليل PCR سلبي ووثيقة تأمين صحي

أوضحت سفارة المملكة في أوكرانيا أن الإجراءات المعمول بها في كييف تشمل وجود حجوزات مؤكدة للعودة، بالإضافة إلى الحجز المؤكد للفندق، مع وجود وثيقة تأمين صحي تشمل تغطية علاج فيروس "كورونا".

وشددت السفارة على حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم على أن الإجراءات تشمل أيضاً وجود فحص PCR سلبي بمدة لا تزيد على 72 ساعة قبل القدوم إلى أوكرانيا، لافتة إلى أن مدة الزيارة هي 90 يوماً، مع التأكيد على أن أوكرانيا ليست عضواً في اتفاقية تأشيرة "الشنغن".

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"سفارة المملكة" بأوكرانيا تحدد إجراءات دخول المسافرين المعمول بها في كييف
سبق

أوضحت سفارة المملكة في أوكرانيا أن الإجراءات المعمول بها في كييف تشمل وجود حجوزات مؤكدة للعودة، بالإضافة إلى الحجز المؤكد للفندق، مع وجود وثيقة تأمين صحي تشمل تغطية علاج فيروس "كورونا".

وشددت السفارة على حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم على أن الإجراءات تشمل أيضاً وجود فحص PCR سلبي بمدة لا تزيد على 72 ساعة قبل القدوم إلى أوكرانيا، لافتة إلى أن مدة الزيارة هي 90 يوماً، مع التأكيد على أن أوكرانيا ليست عضواً في اتفاقية تأشيرة "الشنغن".

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
02:38 PM

"سفارة المملكة" بأوكرانيا تحدد إجراءات دخول المسافرين المعمول بها في كييف

بينها ضرورة وجود حجز عودة مؤكد وتحليل PCR سلبي ووثيقة تأمين صحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت سفارة المملكة في أوكرانيا أن الإجراءات المعمول بها في كييف تشمل وجود حجوزات مؤكدة للعودة، بالإضافة إلى الحجز المؤكد للفندق، مع وجود وثيقة تأمين صحي تشمل تغطية علاج فيروس "كورونا".

وشددت السفارة على حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم على أن الإجراءات تشمل أيضاً وجود فحص PCR سلبي بمدة لا تزيد على 72 ساعة قبل القدوم إلى أوكرانيا، لافتة إلى أن مدة الزيارة هي 90 يوماً، مع التأكيد على أن أوكرانيا ليست عضواً في اتفاقية تأشيرة "الشنغن".

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