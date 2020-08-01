"الداود" ينقل معايدة وزير الداخلية للمنومين بمستشفى قوى الأمن بمكة

قدم لهم الهدايا واستمع إلى ملاحظاتهم عن سير العلاج

نقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود تهاني ومعايدة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -يحفظه الله- ، للمرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة وذلك صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقام "الداود" أثناء زيارته للمرضى المنومين والتي رافقه خلالها مدير مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد طبيب محمد الشريف، بتوزيع بطاقات المعايدة والهدايا على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقاءهم في المستشفى، واستمع إلى ملاحظات المرضى عن سير العلاج والخدمات التي يقدمها المستشفى، معربًا عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل.

وفي السياق ذاته، قام مساعد المشرف العام على مستشفى قوى الأمن بالرياض للشؤون الطبية الدكتور عبدالمجيد الشيحة ومساعد المدير العام للشؤون الطبية بمستشفى قوى الأمن بالدمام الدكتور بشر عداس ، بزيارة المرضى المنومين وتوزيع الهدايا، ونقل تهاني سموه الكريم، وتوزيع الهدايا بهذه المناسبة، والدعاء لهم بالشفاء.

فيما عبّر المرضى عن سعادتهم لهذه اللفتة وأعربوا عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لإدارة المستشفى لما يلقونه من رعاية طبية، داعين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.