تركيا تتسول صواريخ باتريوت من أمريكا في مواجهتها مع النظام السوري
بعد مقتل 55 من جنودها 34 منهم في ضربة واحدة
ذكر وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم (السبت)، أن أنقرة طالبت أمريكا إرسال صواريخ باتريوت لدعمها في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، في مواجهتها الحالية مع نظام بشار الأسد.
وأدلى جاويش أوغلو بهذا التصريح للصحفيين بعد اجتماعه في قطر مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.
وكان 55 جنديًا تركيا قد لقوا حتفهم في إدلب هذا الشهر خلال هجمات شنها النظام السوري، بينهم 34 قتلوا في غارة شنها نظام الأسد على تعزيزات تركية
تركيا
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مولود جاويش
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وزير خارجية أمريكا
مايك بومبيو
أمريكا
تركيا تتسول صواريخ باتريوت من أمريكا في مواجهتها مع النظام السوري
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-29
ذكر وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم (السبت)، أن أنقرة طالبت أمريكا إرسال صواريخ باتريوت لدعمها في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، في مواجهتها الحالية مع نظام بشار الأسد.
وأدلى جاويش أوغلو بهذا التصريح للصحفيين بعد اجتماعه في قطر مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.
وكان 55 جنديًا تركيا قد لقوا حتفهم في إدلب هذا الشهر خلال هجمات شنها النظام السوري، بينهم 34 قتلوا في غارة شنها نظام الأسد على تعزيزات تركية
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
09:14 PM
تركيا تتسول صواريخ باتريوت من أمريكا في مواجهتها مع النظام السوري
بعد مقتل 55 من جنودها 34 منهم في ضربة واحدة
ذكر وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم (السبت)، أن أنقرة طالبت أمريكا إرسال صواريخ باتريوت لدعمها في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، في مواجهتها الحالية مع نظام بشار الأسد.
وأدلى جاويش أوغلو بهذا التصريح للصحفيين بعد اجتماعه في قطر مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.
وكان 55 جنديًا تركيا قد لقوا حتفهم في إدلب هذا الشهر خلال هجمات شنها النظام السوري، بينهم 34 قتلوا في غارة شنها نظام الأسد على تعزيزات تركية