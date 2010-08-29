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بعد 4 سنوات من المعاناة مع السرطان.. وفاة بطل "بلاك بانثر" عن 43 عاماً

عائلته تنعيه: لقد ثابر "تشادويك" خلال كل ما مرّ به.. إنه مقاتل حقيقي

تُوفي، اليوم السبت، الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان؛ بطل فيلم الفهد الأسود أو "بلاك بانثر"، بعد معاناة 4 سنوات مع مرض السرطان.

وحسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد رحل "بوسمان"، عن عمر ناهز 43 عاماً، بمنزله في لوس أنجلوس، وسط عائلته.

يُشار إلى أن "بوسمان" لم يتحدث لوسائل الإعلام عن إصابته بالسرطان، فيما قالت عائلته في بيان: لقد ثابر تشادويك؛ وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مرّ به، وقدّم لكم عديداً من الأفلام التي أحببتموها كثيراً.

وأضاف بيان العائلة: من مارشال إلى دا فايف بلودز، وفيلم ما راينيز بلاك بوتوم لأوغست ويلسون والكثير من الأفلام الأخرى، كلها تم تصويرها جميعاً أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية وجلسات العلاج الكيميائي.

وأردف البيان: كانت إعادة الملك تشالا إلى الحياة في الفهد الأسود فخر مسيرته المهنية.

الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان

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بعد 4 سنوات من المعاناة مع السرطان.. وفاة بطل "بلاك بانثر" عن 43 عاماً
سبق

تُوفي، اليوم السبت، الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان؛ بطل فيلم الفهد الأسود أو "بلاك بانثر"، بعد معاناة 4 سنوات مع مرض السرطان.

وحسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد رحل "بوسمان"، عن عمر ناهز 43 عاماً، بمنزله في لوس أنجلوس، وسط عائلته.

يُشار إلى أن "بوسمان" لم يتحدث لوسائل الإعلام عن إصابته بالسرطان، فيما قالت عائلته في بيان: لقد ثابر تشادويك؛ وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مرّ به، وقدّم لكم عديداً من الأفلام التي أحببتموها كثيراً.

وأضاف بيان العائلة: من مارشال إلى دا فايف بلودز، وفيلم ما راينيز بلاك بوتوم لأوغست ويلسون والكثير من الأفلام الأخرى، كلها تم تصويرها جميعاً أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية وجلسات العلاج الكيميائي.

وأردف البيان: كانت إعادة الملك تشالا إلى الحياة في الفهد الأسود فخر مسيرته المهنية.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
01:04 PM

بعد 4 سنوات من المعاناة مع السرطان.. وفاة بطل "بلاك بانثر" عن 43 عاماً

عائلته تنعيه: لقد ثابر "تشادويك" خلال كل ما مرّ به.. إنه مقاتل حقيقي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوفي، اليوم السبت، الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان؛ بطل فيلم الفهد الأسود أو "بلاك بانثر"، بعد معاناة 4 سنوات مع مرض السرطان.

وحسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد رحل "بوسمان"، عن عمر ناهز 43 عاماً، بمنزله في لوس أنجلوس، وسط عائلته.

يُشار إلى أن "بوسمان" لم يتحدث لوسائل الإعلام عن إصابته بالسرطان، فيما قالت عائلته في بيان: لقد ثابر تشادويك؛ وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مرّ به، وقدّم لكم عديداً من الأفلام التي أحببتموها كثيراً.

وأضاف بيان العائلة: من مارشال إلى دا فايف بلودز، وفيلم ما راينيز بلاك بوتوم لأوغست ويلسون والكثير من الأفلام الأخرى، كلها تم تصويرها جميعاً أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية وجلسات العلاج الكيميائي.

وأردف البيان: كانت إعادة الملك تشالا إلى الحياة في الفهد الأسود فخر مسيرته المهنية.

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