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اللقاء شهد إلغاء هدفين وطرد لاعب.. السلبية تطغى على مواجهة ضمك والفتح

في افتتاح الجولة 15 من الدوري

ساد التعادل السلبي مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي ضمك مع نظيره الفتح، مساء اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في إطار الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده النقطي إلى عشر نقاط، فيما رفع ضمك رصيده للنقطة التاسعة.

بدأ الشوط الأول وسط محاولات خجولة من الفريقين، ولكن السلبية طغت على أداء الفريقين مع أفضلية نسبية للفتح في الاستحواذ وبناء الهجمة، وقد لاحت أهم فرص الشوط وأخطرها عند الدقيقة 41 بعد توغل غوستاف من وسط الملعب، راوغ بها ما يقارب خمسة لاعبين من فريق ضمك، ولكن الهجمة تحطمت ببراعة حارس ضمك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني وتمكن نادي ضمك من الإمساك بزمام المبادرة؛ إذ شكل خطورة واضحة على مرمى الفتح في الربع ساعة الأولى بفضل تحركات إبراهيم الشنيحي، الذي يقف خلف كل كرة ثابتة لفريق ضمك، وقد تمكن من إرسال كرة ثابتة شكلت خطورة على مرمى الفتح؛ إذ عادت في المرة الأولى من القائم الأيمن ومن ثم تمت متابعتها من هجوم ضمك لتعود من العارضة، ومن ثم تمكن الدفاع من إبعادها عند الدقيقة 50، وقد شكل على الزقعان صداعًا لدفاع ضمك، لاسيما في الهجمات المرتدة بتمكنه من قيادة التحول الهجومي من الجهة اليمنى للفتح، لكن دون تمكن من الوصول للشباك، وكانت نقطة تحول المواجهة عندما تمكن إبراهيم الشنيحي من إحراز هدف لضمك عند الدقيقة 70 قرر الحكم إلغاء الهدف وطرد لاعب ضمك عبدالكريم عماري بسبب التدخل القوي على الخصم قبل الهدف، وعند الدقيقة 96 من الوقت الإضافي تمكن متشل دي فريدي من إحراز الهدف الأول للفتح، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بالعودة لتقنية الفيديو لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اللقاء شهد إلغاء هدفين وطرد لاعب.. السلبية تطغى على مواجهة ضمك والفتح
سبق

ساد التعادل السلبي مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي ضمك مع نظيره الفتح، مساء اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في إطار الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده النقطي إلى عشر نقاط، فيما رفع ضمك رصيده للنقطة التاسعة.

بدأ الشوط الأول وسط محاولات خجولة من الفريقين، ولكن السلبية طغت على أداء الفريقين مع أفضلية نسبية للفتح في الاستحواذ وبناء الهجمة، وقد لاحت أهم فرص الشوط وأخطرها عند الدقيقة 41 بعد توغل غوستاف من وسط الملعب، راوغ بها ما يقارب خمسة لاعبين من فريق ضمك، ولكن الهجمة تحطمت ببراعة حارس ضمك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني وتمكن نادي ضمك من الإمساك بزمام المبادرة؛ إذ شكل خطورة واضحة على مرمى الفتح في الربع ساعة الأولى بفضل تحركات إبراهيم الشنيحي، الذي يقف خلف كل كرة ثابتة لفريق ضمك، وقد تمكن من إرسال كرة ثابتة شكلت خطورة على مرمى الفتح؛ إذ عادت في المرة الأولى من القائم الأيمن ومن ثم تمت متابعتها من هجوم ضمك لتعود من العارضة، ومن ثم تمكن الدفاع من إبعادها عند الدقيقة 50، وقد شكل على الزقعان صداعًا لدفاع ضمك، لاسيما في الهجمات المرتدة بتمكنه من قيادة التحول الهجومي من الجهة اليمنى للفتح، لكن دون تمكن من الوصول للشباك، وكانت نقطة تحول المواجهة عندما تمكن إبراهيم الشنيحي من إحراز هدف لضمك عند الدقيقة 70 قرر الحكم إلغاء الهدف وطرد لاعب ضمك عبدالكريم عماري بسبب التدخل القوي على الخصم قبل الهدف، وعند الدقيقة 96 من الوقت الإضافي تمكن متشل دي فريدي من إحراز الهدف الأول للفتح، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بالعودة لتقنية الفيديو لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
08:27 PM
اخر تعديل
23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
09:24 PM

اللقاء شهد إلغاء هدفين وطرد لاعب.. السلبية تطغى على مواجهة ضمك والفتح

في افتتاح الجولة 15 من الدوري

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
0
2,396

ساد التعادل السلبي مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي ضمك مع نظيره الفتح، مساء اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في إطار الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده النقطي إلى عشر نقاط، فيما رفع ضمك رصيده للنقطة التاسعة.

بدأ الشوط الأول وسط محاولات خجولة من الفريقين، ولكن السلبية طغت على أداء الفريقين مع أفضلية نسبية للفتح في الاستحواذ وبناء الهجمة، وقد لاحت أهم فرص الشوط وأخطرها عند الدقيقة 41 بعد توغل غوستاف من وسط الملعب، راوغ بها ما يقارب خمسة لاعبين من فريق ضمك، ولكن الهجمة تحطمت ببراعة حارس ضمك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني وتمكن نادي ضمك من الإمساك بزمام المبادرة؛ إذ شكل خطورة واضحة على مرمى الفتح في الربع ساعة الأولى بفضل تحركات إبراهيم الشنيحي، الذي يقف خلف كل كرة ثابتة لفريق ضمك، وقد تمكن من إرسال كرة ثابتة شكلت خطورة على مرمى الفتح؛ إذ عادت في المرة الأولى من القائم الأيمن ومن ثم تمت متابعتها من هجوم ضمك لتعود من العارضة، ومن ثم تمكن الدفاع من إبعادها عند الدقيقة 50، وقد شكل على الزقعان صداعًا لدفاع ضمك، لاسيما في الهجمات المرتدة بتمكنه من قيادة التحول الهجومي من الجهة اليمنى للفتح، لكن دون تمكن من الوصول للشباك، وكانت نقطة تحول المواجهة عندما تمكن إبراهيم الشنيحي من إحراز هدف لضمك عند الدقيقة 70 قرر الحكم إلغاء الهدف وطرد لاعب ضمك عبدالكريم عماري بسبب التدخل القوي على الخصم قبل الهدف، وعند الدقيقة 96 من الوقت الإضافي تمكن متشل دي فريدي من إحراز الهدف الأول للفتح، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بالعودة لتقنية الفيديو لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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