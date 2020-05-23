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خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

خادم الحرمَيْن يتلقى التهنئة بالعيد من الرئيس الجيبوتي وولي عهد أبو ظبي

بادلهما عبر اتصالَيْن التهنئة بالمناسبة المباركة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، قدَّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

كما تلقى - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.


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خادم الحرمَيْن يتلقى التهنئة بالعيد من الرئيس الجيبوتي وولي عهد أبو ظبي
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، قدَّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

كما تلقى - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.


23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
10:02 PM

خادم الحرمَيْن يتلقى التهنئة بالعيد من الرئيس الجيبوتي وولي عهد أبو ظبي

بادلهما عبر اتصالَيْن التهنئة بالمناسبة المباركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، قدَّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

كما تلقى - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.


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