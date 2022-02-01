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تنفيذ حكم القصاص في مصري قتل مواطنًا بجدة طعنًا

أرداه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وقال البيان: "قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية، قال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

وأضاف: أقدم/ إبراهيم سيد إبراهيم منصور -مصري الجنسية- على قتل/ عبدالله بن محمد بن محمد علي خان -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بأداة حادة؛ مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتابعت الداخلية: تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ إبراهيم سيد إبراهيم منصور، اليوم الثلاثاء 29/ 6/ 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

واختتمت البيان بالقول: وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وزارة الداخلية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنفيذ حكم القصاص في مصري قتل مواطنًا بجدة طعنًا
سبق

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وقال البيان: "قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية، قال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

وأضاف: أقدم/ إبراهيم سيد إبراهيم منصور -مصري الجنسية- على قتل/ عبدالله بن محمد بن محمد علي خان -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بأداة حادة؛ مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتابعت الداخلية: تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ إبراهيم سيد إبراهيم منصور، اليوم الثلاثاء 29/ 6/ 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

واختتمت البيان بالقول: وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
01:29 PM

تنفيذ حكم القصاص في مصري قتل مواطنًا بجدة طعنًا

أرداه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وقال البيان: "قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية، قال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

وأضاف: أقدم/ إبراهيم سيد إبراهيم منصور -مصري الجنسية- على قتل/ عبدالله بن محمد بن محمد علي خان -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بأداة حادة؛ مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتابعت الداخلية: تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ إبراهيم سيد إبراهيم منصور، اليوم الثلاثاء 29/ 6/ 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

واختتمت البيان بالقول: وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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