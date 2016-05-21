خبير طقس يتوقع استمرار الأمطار على جازان حتى نهاية الأسبوع

قال ستكون غزيرة ومحملة بالبرد خاصة على المرتفعات وتسبق برياح

توقع الراصد علي مشهور استمرار الحالة المطرية على منطقة جازان حتى نهاية هذا الأسبوع، والتي تشمل أجزاء واسعة من المحافظات الجبلية مع احتمالية امتداد الأمطار على أجزاء من المحافظات التهامية الساحلية، وذلك بعدما شهدت منطقة جازان أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على بعض المواقع.

وأضاف: إن الأمطار ستكون غزيرة ومحملة بالبرد وخاصة على المرتفعات مما ينتج عنها جريان الأودية، مبيناً أن السحب الركامية الماطرة قد تسبق بنشاط للرياح الهابطة الشديدة أحياناً.