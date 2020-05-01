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"رحمة" توزع 250 سلة غذائية لتخفيف آثار كورونا بقرى جنوب مكة

لتشجيع العمالة والجاليات على البقاء بمساكنهم وتحقيق التباعد الاجتماعي

وزّعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة، 250 سلة غذائية على الجاليات والعمالة التابعة للمؤسسات والمصانع في قرى جنوب مكة المكرمة، وذلك منذ بداية قرار منع التجول وحتى اليوم.

وتفصيلاً، تأتي مبادرة "لنكن معهم" تضامناً مع حملة "براً بمكة" وبدعم من مبادرة الصندوق المجتمعي التي أطلقتها وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف وذلك جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف تشجيع العمالة والجاليات على البقاء في مساكنهم وتحقيق التباعد الاجتماعي لمواجهة الفيروس.

وتحتوي السلال الغذائية على منتجات غذائيّة رئيسية؛ بالإضافة إلى حقائب دعوية تتضمن بعض المنشورات والكتيبات عن التعاليم الدينية بعدد من اللغات المختلفة.

فيروس كورونا الجديد

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"رحمة" توزع 250 سلة غذائية لتخفيف آثار كورونا بقرى جنوب مكة
سبق

وزّعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة، 250 سلة غذائية على الجاليات والعمالة التابعة للمؤسسات والمصانع في قرى جنوب مكة المكرمة، وذلك منذ بداية قرار منع التجول وحتى اليوم.

وتفصيلاً، تأتي مبادرة "لنكن معهم" تضامناً مع حملة "براً بمكة" وبدعم من مبادرة الصندوق المجتمعي التي أطلقتها وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف وذلك جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف تشجيع العمالة والجاليات على البقاء في مساكنهم وتحقيق التباعد الاجتماعي لمواجهة الفيروس.

وتحتوي السلال الغذائية على منتجات غذائيّة رئيسية؛ بالإضافة إلى حقائب دعوية تتضمن بعض المنشورات والكتيبات عن التعاليم الدينية بعدد من اللغات المختلفة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:42 AM

"رحمة" توزع 250 سلة غذائية لتخفيف آثار كورونا بقرى جنوب مكة

لتشجيع العمالة والجاليات على البقاء بمساكنهم وتحقيق التباعد الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وزّعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة، 250 سلة غذائية على الجاليات والعمالة التابعة للمؤسسات والمصانع في قرى جنوب مكة المكرمة، وذلك منذ بداية قرار منع التجول وحتى اليوم.

وتفصيلاً، تأتي مبادرة "لنكن معهم" تضامناً مع حملة "براً بمكة" وبدعم من مبادرة الصندوق المجتمعي التي أطلقتها وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف وذلك جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف تشجيع العمالة والجاليات على البقاء في مساكنهم وتحقيق التباعد الاجتماعي لمواجهة الفيروس.

وتحتوي السلال الغذائية على منتجات غذائيّة رئيسية؛ بالإضافة إلى حقائب دعوية تتضمن بعض المنشورات والكتيبات عن التعاليم الدينية بعدد من اللغات المختلفة.

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