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أمير الرياض بالإنابة يؤكد أهمية دور المجلس البلدي الميداني والرقابي

خلال استقباله رئيسه وأعضاءه بمقر الإمارة اليوم

استقبل أمير منطقة الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد بن عبدالرحمن العريدي، وأعضاء المجلس، في مكتبه بمقر الإمارة.

وخلال اللقاء قدَّم رئيس "بلدي الرياض" تقريرًا عن الجولات الميدانية التي نظمها المجلس لنطاق البلديات الفرعية، وشارك بها المواطنون، والتي بلغت 11 جولة، واطلع سموه على نسب الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وغير المنفذة، وما يتعلق كذلك باختصاصات الجهات الخدمية الأخرى.

وأشاد أمير الرياض بالإنابة بدور المجلس الميداني من خلال متابعة المشاريع وتحسين وتطوير الخدمات البلدية، وكذلك الدور الرقابي لأعمال المجلس، مشيراً إلى أن الأبواب مفتوحة للجميع بما يحقق راحة ورفاهية المواطن بمدينة الرياض، مؤكداً دعمه المستمر لأعمال المجلس.

ووجه شكره لرئيس وأعضاء المجلس على الجهود التي يبذلونها في خدمة الرياض والمواطنين، مؤكداً على الاستمرار في تعزيز آليات التواصل معهم بما يعزز تطوير منظومة الخدمات في العاصمة.

بعد ذلك دشن "سناب بلدي الرياض"، وأوضح رئيس "بلدي الرياض" أن العمل على منصة "سناب" تأتي استكمالاً لمزيد من التواصل مع المواطنين ونقل فعاليات وجولات المجلس لأكبر قدر ممكن من سكان الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض بالإنابة يؤكد أهمية دور المجلس البلدي الميداني والرقابي
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد بن عبدالرحمن العريدي، وأعضاء المجلس، في مكتبه بمقر الإمارة.

وخلال اللقاء قدَّم رئيس "بلدي الرياض" تقريرًا عن الجولات الميدانية التي نظمها المجلس لنطاق البلديات الفرعية، وشارك بها المواطنون، والتي بلغت 11 جولة، واطلع سموه على نسب الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وغير المنفذة، وما يتعلق كذلك باختصاصات الجهات الخدمية الأخرى.

وأشاد أمير الرياض بالإنابة بدور المجلس الميداني من خلال متابعة المشاريع وتحسين وتطوير الخدمات البلدية، وكذلك الدور الرقابي لأعمال المجلس، مشيراً إلى أن الأبواب مفتوحة للجميع بما يحقق راحة ورفاهية المواطن بمدينة الرياض، مؤكداً دعمه المستمر لأعمال المجلس.

ووجه شكره لرئيس وأعضاء المجلس على الجهود التي يبذلونها في خدمة الرياض والمواطنين، مؤكداً على الاستمرار في تعزيز آليات التواصل معهم بما يعزز تطوير منظومة الخدمات في العاصمة.

بعد ذلك دشن "سناب بلدي الرياض"، وأوضح رئيس "بلدي الرياض" أن العمل على منصة "سناب" تأتي استكمالاً لمزيد من التواصل مع المواطنين ونقل فعاليات وجولات المجلس لأكبر قدر ممكن من سكان الرياض.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
07:02 PM

أمير الرياض بالإنابة يؤكد أهمية دور المجلس البلدي الميداني والرقابي

خلال استقباله رئيسه وأعضاءه بمقر الإمارة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد بن عبدالرحمن العريدي، وأعضاء المجلس، في مكتبه بمقر الإمارة.

وخلال اللقاء قدَّم رئيس "بلدي الرياض" تقريرًا عن الجولات الميدانية التي نظمها المجلس لنطاق البلديات الفرعية، وشارك بها المواطنون، والتي بلغت 11 جولة، واطلع سموه على نسب الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وغير المنفذة، وما يتعلق كذلك باختصاصات الجهات الخدمية الأخرى.

وأشاد أمير الرياض بالإنابة بدور المجلس الميداني من خلال متابعة المشاريع وتحسين وتطوير الخدمات البلدية، وكذلك الدور الرقابي لأعمال المجلس، مشيراً إلى أن الأبواب مفتوحة للجميع بما يحقق راحة ورفاهية المواطن بمدينة الرياض، مؤكداً دعمه المستمر لأعمال المجلس.

ووجه شكره لرئيس وأعضاء المجلس على الجهود التي يبذلونها في خدمة الرياض والمواطنين، مؤكداً على الاستمرار في تعزيز آليات التواصل معهم بما يعزز تطوير منظومة الخدمات في العاصمة.

بعد ذلك دشن "سناب بلدي الرياض"، وأوضح رئيس "بلدي الرياض" أن العمل على منصة "سناب" تأتي استكمالاً لمزيد من التواصل مع المواطنين ونقل فعاليات وجولات المجلس لأكبر قدر ممكن من سكان الرياض.

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