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حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه

فريق طبي مختص تعامل فوراً وباشر بفتحة في الجمجمة لإزالة الخراج

تمكّن الفريق الطبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إجراء عملية جراحية نوعية لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني التهابات مزمنة في الأذن الوسطى أدّت إلى فقدانه حاسة السمع بشكل كامل، مع وجود تسوس في عظمة الأذن وفتحة في قاع الجمجمة تسبّبت في وجود خراج واحتقان في أنسجة الدماغ.

وعلى الفور، باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية دقيقة تم من خلالها عمل فتحة في الجمجمة لإزالة الخراج، عن طريق الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب.

وبعد استقرار الحالة مؤقتاً، واصل الفريق الطبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة متابعة الحالة لإجراء العملية الأكثر تعقيداً؛ كون المريض يعاني انتشاراً في التسوس وانكشافاً في عصب الوجه وتآكلاً في أغلب العظيمات السمعية وقاع الجمجمة وتآكلاً صغيراً في عظمة الأذن الداخلية.

واستمرت العملية 6 ساعات متواصلة؛ حيث تمّت إزالة التسوس بشكل كامل مع ترميم قاع الجمجمة وإغلاق الأذن برقعة من أنسجة دهنية من البطن، وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أيّ مضاعفات، ولله الحمد.

مستشفى حفر الباطن المركزي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه
سبق

تمكّن الفريق الطبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إجراء عملية جراحية نوعية لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني التهابات مزمنة في الأذن الوسطى أدّت إلى فقدانه حاسة السمع بشكل كامل، مع وجود تسوس في عظمة الأذن وفتحة في قاع الجمجمة تسبّبت في وجود خراج واحتقان في أنسجة الدماغ.

وعلى الفور، باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية دقيقة تم من خلالها عمل فتحة في الجمجمة لإزالة الخراج، عن طريق الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب.

وبعد استقرار الحالة مؤقتاً، واصل الفريق الطبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة متابعة الحالة لإجراء العملية الأكثر تعقيداً؛ كون المريض يعاني انتشاراً في التسوس وانكشافاً في عصب الوجه وتآكلاً في أغلب العظيمات السمعية وقاع الجمجمة وتآكلاً صغيراً في عظمة الأذن الداخلية.

واستمرت العملية 6 ساعات متواصلة؛ حيث تمّت إزالة التسوس بشكل كامل مع ترميم قاع الجمجمة وإغلاق الأذن برقعة من أنسجة دهنية من البطن، وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أيّ مضاعفات، ولله الحمد.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
12:48 PM

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه

فريق طبي مختص تعامل فوراً وباشر بفتحة في الجمجمة لإزالة الخراج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن الفريق الطبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إجراء عملية جراحية نوعية لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني التهابات مزمنة في الأذن الوسطى أدّت إلى فقدانه حاسة السمع بشكل كامل، مع وجود تسوس في عظمة الأذن وفتحة في قاع الجمجمة تسبّبت في وجود خراج واحتقان في أنسجة الدماغ.

وعلى الفور، باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية دقيقة تم من خلالها عمل فتحة في الجمجمة لإزالة الخراج، عن طريق الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب.

وبعد استقرار الحالة مؤقتاً، واصل الفريق الطبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة متابعة الحالة لإجراء العملية الأكثر تعقيداً؛ كون المريض يعاني انتشاراً في التسوس وانكشافاً في عصب الوجه وتآكلاً في أغلب العظيمات السمعية وقاع الجمجمة وتآكلاً صغيراً في عظمة الأذن الداخلية.

واستمرت العملية 6 ساعات متواصلة؛ حيث تمّت إزالة التسوس بشكل كامل مع ترميم قاع الجمجمة وإغلاق الأذن برقعة من أنسجة دهنية من البطن، وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أيّ مضاعفات، ولله الحمد.

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