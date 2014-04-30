شاهد.. "الأسبوع الحي" يتفاعل بنشاطات وفعاليات تنهي زمن مقولة "ما فيه أحد"

سجلت المدارس حضوراً طلابياً مختلفاً عن نفس الفترة من السنوات الماضية

سجلت مدارس مدينة الرياض حضورا طلابيا ملحوظا مختلفا عن نفس الفترة من السنوات الماضية في الأسبوع الذي يسبق الامتحانات ويسمى شعبيا بـ"الميت" ، ونجحت وزارة التعليم في استبدال المسمى قولا وفعلا.

ومن ضمن الإجراءات التي قامت بها إدرات التعليم إقامة امتحانات الفترة الرابعة للبنين والبنات خلال هذا الأسبوع ، وهو الشيء الذي أجبر الطلاب على الحضور اليومي ، في حين سيتمكن الطلاب الذين لديهم إخفاق في مهارات معينة من الحضور ومعالجة نقاط الضعف خلال الأسبوعين المقبلين، تزامنا مع اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وإلى جانب الإمتحانات عمدت بعض المدارس على وضع برنامج رياضي وترفيهي ، وتلقى أولياء الأمور في بعض المناطق رسائل نصية تفيد بخروج أبنائهم في الساعة الثانية عشرة ظهرا .

وفي مناطق المملكة تسابقت إدارات التعليم على إبراز الجانب المضيء في مسألة "إنعاش" الأسبوع الميت بالإنضباط وتبديل المفهوم إلى واقع حي ، وتغيير الثقافة السائدة منذ أكثر من 15 عامآ بعدم الحضور في الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي بسبب مقولة "مافيه أحد" أو "مافيه شرح" .

أسبوع الرياض النشط

واستقبلت إدارة تعليم الرياض جملة من الشواهد رصدتها مكاتب التعليم التابعة ، كاشفة عن حضور كثيف لطلاب المدارس ، فيما أبرز "تعليم القصيم" الأسبوع النشط بتغطية شاملة لمدارس المنطقة وأسمت التفاعل بين البيت والمدرسة بـ" نماذج نفخر بها"، وأقام "تعليم الشرقية" حفلآ تكريميآ للمتميزين من طلاب ومعلمين ، وعملت على تشجيع منسوبيها قائلة : أنتم رؤى المستقبل وثروة الوطن ..فاجتهدوا لنيل العلم ، وتحقيق النجاح".

تكريم المتميزين بالحفر

كما حرص مدير تعليم حفر الباطن عائض بن نافع الرحيلي في التشديد مبكرا على الإنضباط ووجه رسالة لمنسوبي مدارس المحافظة قائلآ : أثمّن كثيرا جهودكم المبذولة طيلة العام الدراسي ، وأتطلع إلى أن يكون ختامها تميزا وانضباطا عاليا خلال الأسبوع الحي (الخامس عشر) ، والتماشي وفق ما تم تعميمه عليكم" ، ثم قدم جملة من الأدوات التي تعين على حضور الطلاب ، واختتم رسالته لزملاؤه " سيتم تكريم المدارس المتميزة والنظر في وضع المدارس ذات الآداء المنخفض على ضوء تقارير المشرفين الزائرين".

تحفيز وحضور لافت بمكة

وفي مكة المكرمة ذكرت إدارة التعليم هناك أن ثانوية الفضيل بن عياض شهدت حضور 620 طالبا ، إضافة إلى حضور رائع وملحوظ في محافظات المنطقة ، وواصلت إدارة تعليم منطقة تبوك تحفيز أولياء الأمور والطلاب على الحضور.

مبادرات وطنية بجازان

وقدم طلاب منطقة جازان اليوم مبادرات لجنودنا البواسل ، من بينها برنامج "شكرا" قدمه 300 طالب في إبتدائية صلاح الدين الأيوبي التابعة لمكتب تعليم أبوعريش.

مدارس المدينة وحائل

وشهدت مدارس مناطق المدينة المنورة ونجران وحائل والحدود الشمالية وسكاكا وعسير حضورا جيدا في اليوم الأول من الأسبوع الخامس عشر ، ومن المنتظر أن يستمر خلال الأيام القادمة بالنظر لحجم الإهتمام من إدارات التعليم ووزارة التعليم ومتابعة شخصية من الدكتور أحمد العيسى.