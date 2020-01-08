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رئيس الطيران المدني يتفاعل مع فيديو "التصرف الأجمل" لمواطنة سعودية داخل مطعم المطار

قامت بتنظيف طاولة الطعام بعد الفراغ من الأكل حرصًا على نظافة المطار

تفاعَلَ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، مع فيديو لامرأة سعودية تقوم بتنظيف طاولة مطعم في أحد مطارات المملكة، بعد فراغها وأسرتها من تناول الوجبة؛ حيث أشاد المنصوري بالتصرف؛ معلنًا عن رغبة الهيئة في التواصل مع المرأة لتقديم حفاوة لها تليق بتصرفها.

وكان ابن المرأة قد نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "أمي تنظف طاولة المطعم بعد ماخلصنا أكل.. ‏تقول المطار جديد حرام".

اقتبس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني تغريدة المغرد، وقال: "الإحساس بالمسؤولية..

‏هو عادة شعب المملكة العربية السعودية.. ‏أشكرك لتوثيق هذا السلوك القدوة.. ويسعد ‪@ksagaca التواصل معكم لقبول حفاوة تليق بتصرف والدتك الكريمة حفظها الله".

الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الطيران المدني يتفاعل مع فيديو "التصرف الأجمل" لمواطنة سعودية داخل مطعم المطار
سبق

تفاعَلَ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، مع فيديو لامرأة سعودية تقوم بتنظيف طاولة مطعم في أحد مطارات المملكة، بعد فراغها وأسرتها من تناول الوجبة؛ حيث أشاد المنصوري بالتصرف؛ معلنًا عن رغبة الهيئة في التواصل مع المرأة لتقديم حفاوة لها تليق بتصرفها.

وكان ابن المرأة قد نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "أمي تنظف طاولة المطعم بعد ماخلصنا أكل.. ‏تقول المطار جديد حرام".

اقتبس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني تغريدة المغرد، وقال: "الإحساس بالمسؤولية..

‏هو عادة شعب المملكة العربية السعودية.. ‏أشكرك لتوثيق هذا السلوك القدوة.. ويسعد ‪@ksagaca التواصل معكم لقبول حفاوة تليق بتصرف والدتك الكريمة حفظها الله".

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
02:11 PM

رئيس الطيران المدني يتفاعل مع فيديو "التصرف الأجمل" لمواطنة سعودية داخل مطعم المطار

قامت بتنظيف طاولة الطعام بعد الفراغ من الأكل حرصًا على نظافة المطار

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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4,528

تفاعَلَ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، مع فيديو لامرأة سعودية تقوم بتنظيف طاولة مطعم في أحد مطارات المملكة، بعد فراغها وأسرتها من تناول الوجبة؛ حيث أشاد المنصوري بالتصرف؛ معلنًا عن رغبة الهيئة في التواصل مع المرأة لتقديم حفاوة لها تليق بتصرفها.

وكان ابن المرأة قد نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "أمي تنظف طاولة المطعم بعد ماخلصنا أكل.. ‏تقول المطار جديد حرام".

اقتبس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني تغريدة المغرد، وقال: "الإحساس بالمسؤولية..

‏هو عادة شعب المملكة العربية السعودية.. ‏أشكرك لتوثيق هذا السلوك القدوة.. ويسعد ‪@ksagaca التواصل معكم لقبول حفاوة تليق بتصرف والدتك الكريمة حفظها الله".

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