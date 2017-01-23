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بجهود "نحن تراثنا" .. "البُن الخولاني" يطرق أبواب "اليونسكو"

عريضة وقّع عليها 200 مزارع بفيفاء .. هنا مراحل إنتاج "القهوة"

أنهى فريق الجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا"، رحلة توثيق "البُن الخولاني"؛ لتقديمه إلى "اليونسكو"؛ بوصفه أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي في ‎السعودية.

وزار الفريق، أمس الثلاثاء، محافظة فيفاء والتقى محافظها سفر بن سعد الشهراني؛ الذي بدوره رحّب بالفريق وبمبادرتهم، واهتمامهم بالمنتج المحلي الوطني "البُن الخولاني" الذي يعتبر محل فخر واعتزاز للجميع.

وقدّم سلطان الصالح؛ ورهاف قصاص؛ من الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، ورشة عمل وتعريفاً بالمبادرة التي أطلقتها جمعية "نحن تراثنا"، التي تتضمن تقديم "البُن الخولاني" لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وتم خلال اللقاء الذي أقيم ببلدية محافظة فيفاء بحضور مزارعي البُن الذين بلغ عددهم 200 مزارع، شرح المبادرة والاستماع إلى مداخلات واستفسارات المزارعين، وتوقيع عريضة تسجيل البُن في "اليونسكو".

وقام الفريق بجولات ولقاءات مع عدد من المزارعين في مزارع البُن بفيفاء، للتعرف على شجرة البُن وزراعتها، وفترات نموها حتى نضج ثمارها وجنيها، وما يتبعها من مراحل حتى تصبح قهوة جاهزة للشرب.

تأتي هذه المبادرة بعد زيارات عدة قام بها الفريق للمحافظات المنتجة للبُن الخولاني، بهدف جمع المعارف والمهارات المرتبطة بالبُن الخولاني وزراعته، وتسجيلها في قائمة التراث العالمي، وإبراز دور المملكة في إثراء التراث الحضاري الإنساني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بجهود "نحن تراثنا" .. "البُن الخولاني" يطرق أبواب "اليونسكو"
سبق

أنهى فريق الجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا"، رحلة توثيق "البُن الخولاني"؛ لتقديمه إلى "اليونسكو"؛ بوصفه أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي في ‎السعودية.

وزار الفريق، أمس الثلاثاء، محافظة فيفاء والتقى محافظها سفر بن سعد الشهراني؛ الذي بدوره رحّب بالفريق وبمبادرتهم، واهتمامهم بالمنتج المحلي الوطني "البُن الخولاني" الذي يعتبر محل فخر واعتزاز للجميع.

وقدّم سلطان الصالح؛ ورهاف قصاص؛ من الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، ورشة عمل وتعريفاً بالمبادرة التي أطلقتها جمعية "نحن تراثنا"، التي تتضمن تقديم "البُن الخولاني" لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وتم خلال اللقاء الذي أقيم ببلدية محافظة فيفاء بحضور مزارعي البُن الذين بلغ عددهم 200 مزارع، شرح المبادرة والاستماع إلى مداخلات واستفسارات المزارعين، وتوقيع عريضة تسجيل البُن في "اليونسكو".

وقام الفريق بجولات ولقاءات مع عدد من المزارعين في مزارع البُن بفيفاء، للتعرف على شجرة البُن وزراعتها، وفترات نموها حتى نضج ثمارها وجنيها، وما يتبعها من مراحل حتى تصبح قهوة جاهزة للشرب.

تأتي هذه المبادرة بعد زيارات عدة قام بها الفريق للمحافظات المنتجة للبُن الخولاني، بهدف جمع المعارف والمهارات المرتبطة بالبُن الخولاني وزراعته، وتسجيلها في قائمة التراث العالمي، وإبراز دور المملكة في إثراء التراث الحضاري الإنساني.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:03 AM

بجهود "نحن تراثنا" .. "البُن الخولاني" يطرق أبواب "اليونسكو"

عريضة وقّع عليها 200 مزارع بفيفاء .. هنا مراحل إنتاج "القهوة"

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عبدالرحمن السلماني - جازان
0
403

أنهى فريق الجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا"، رحلة توثيق "البُن الخولاني"؛ لتقديمه إلى "اليونسكو"؛ بوصفه أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي في ‎السعودية.

وزار الفريق، أمس الثلاثاء، محافظة فيفاء والتقى محافظها سفر بن سعد الشهراني؛ الذي بدوره رحّب بالفريق وبمبادرتهم، واهتمامهم بالمنتج المحلي الوطني "البُن الخولاني" الذي يعتبر محل فخر واعتزاز للجميع.

وقدّم سلطان الصالح؛ ورهاف قصاص؛ من الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، ورشة عمل وتعريفاً بالمبادرة التي أطلقتها جمعية "نحن تراثنا"، التي تتضمن تقديم "البُن الخولاني" لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وتم خلال اللقاء الذي أقيم ببلدية محافظة فيفاء بحضور مزارعي البُن الذين بلغ عددهم 200 مزارع، شرح المبادرة والاستماع إلى مداخلات واستفسارات المزارعين، وتوقيع عريضة تسجيل البُن في "اليونسكو".

وقام الفريق بجولات ولقاءات مع عدد من المزارعين في مزارع البُن بفيفاء، للتعرف على شجرة البُن وزراعتها، وفترات نموها حتى نضج ثمارها وجنيها، وما يتبعها من مراحل حتى تصبح قهوة جاهزة للشرب.

تأتي هذه المبادرة بعد زيارات عدة قام بها الفريق للمحافظات المنتجة للبُن الخولاني، بهدف جمع المعارف والمهارات المرتبطة بالبُن الخولاني وزراعته، وتسجيلها في قائمة التراث العالمي، وإبراز دور المملكة في إثراء التراث الحضاري الإنساني.

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